Азул Гуаита Бракамонтес
Azul Guaita Bracamontes
Азул Гуаита Бракамонтес
Azul Guaita Bracamontes
Дата рождения
21 июля 2001
Возраст
24 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Мехико, Мексика
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.4
Как вода для шоколада
(2024)
6.3
Мятежники: новое поколение
(2022)
Фильмография Азул Гуаита Бракамонтес
7.4
Как вода для шоколада
драма, мелодрама
2024, США/Мексика
6.3
Мятежники: новое поколение
драма, музыка
2022, Мексика
