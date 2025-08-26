Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Инсомния Новости

Новости о сериале «Инсомния»

Новости о сериале «Инсомния» Вся информация о сериале
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино
От боевиков до драм: ключевые роли Гоши Куценко в кино Гоша Куценко — актер, который способен удивлять. Он может быть смешным и остроумным в комедийных фильмах, а может показать глубину своих драматических способностей в серьезных проектах. Теперь же он предстает перед зрителями в совершенно новом амплуа — в захватывающем сериале «Хутор» на ТНТ, где его персонаж переворачивает представление о привычных ролях актера. Этот проект стал для Куценко не просто очередной работой, а настоящим творческим вызовом, который позволил ему раскрыть новые грани своего таланта. Предлагаем вспомнить его творческий путь.
Написать
26 августа 2025 15:18
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше