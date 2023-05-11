Ultraman 2019 - 2023, season 3

Ultraman 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 11 May 2023
Production year 2023
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 48 minutes
"Ultraman" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Ультрамен» команде отважных супергероев предстоит вновь восстать против воинственной расы инопланетян и раз и навсегда положить конец угрозе, нависающей над нашим миром. Ультрамен, Севен, Эйс, Зоффи, Джек и Таро собираются вместе, но никто из них не уверен в победе. Лишь лидер команды и его ближайший друг готовы бороться до конца, во что бы то ни стало. Остальным ребятам сложнее делать выбор, ведь каждому из них есть что терять. В то время как Джек, Таро и Севен приближаются к своей цели, штаб-квартира SSP подвергается нападению. А Майя оказывается перед важнейшим в жизни решением.

6.6
6.8 IMDb

"Ultraman" season 3 list of episodes.

The Sign of a New Awakening
Season 3 Episode 1
11 May 2023
The Curse of Ultraman
Season 3 Episode 2
11 May 2023
The Choice of a Hero
Season 3 Episode 3
11 May 2023
No One to Trust
Season 3 Episode 4
11 May 2023
Hide and Seek
Season 3 Episode 5
11 May 2023
A Warrior's Return
Season 3 Episode 6
11 May 2023
The Fourth Successor
Season 3 Episode 7
11 May 2023
TARO vs ULTRAMAN
Season 3 Episode 8
11 May 2023
Time of Awakening
Season 3 Episode 9
11 May 2023
The Disaster
Season 3 Episode 10
11 May 2023
A Nightmare Come True
Season 3 Episode 11
11 May 2023
Finale
Season 3 Episode 12
11 May 2023
