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Семья черной мафии 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Семья черной мафии
Киноафиша Сериалы Семья черной мафии Сезоны Сезон 2

Black Mafia Family 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Семья черной мафии»

Во 2 сезоне сериала «Семья черной мафии» темнокожие братья Мич и Терри разрабатывают многоуровневый план, чтобы вернуть то, что принадлежит им по праву. Тем временем расследование убийства детектива Лопеса начинает набирать обороты. В The 50 Boyz вводится новая бизнес-схема, позволяющая заработать еще больше денег. Правда, с еще большими рисками. Ламар ищет убежища, когда на улицах черного гетто проливается кровь. Мич стремится подчинить себе новые территории, поэтому соглашается на сомнительный альянс с бывшим конкурентом. Терри вынужден принять судьбоносное решение отдельно от брата.

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Список серий сериала Семья черной мафии График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Семейный ужин Family Dinner
Сезон 2 Серия 1
6 января 2023
Семейный бизнес Family Business
Сезон 2 Серия 2
13 января 2023
Ночь дьявола Devil's Night
Сезон 2 Серия 3
20 января 2023
Беги на Е Runnin' on E
Сезон 2 Серия 4
27 января 2023
Момент истины Moment of Truth
Сезон 2 Серия 5
3 февраля 2023
Возвращение домой Homecoming
Сезон 2 Серия 6
17 февраля 2023
Обе стороны забора Both Sides of the Fence
Сезон 2 Серия 7
24 февраля 2023
Доведи это до предела Push It to the Limit
Сезон 2 Серия 8
3 марта 2023
Государственная измена High Treason
Сезон 2 Серия 9
10 марта 2023
Новые начинания New Beginnings
Сезон 2 Серия 10
17 марта 2023
График выхода всех сериалов
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