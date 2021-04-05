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Уличное правосудие 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Уличное правосудие
Киноафиша Сериалы Уличное правосудие Сезоны Сезон 1

Ulichnoe pravosudie 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Уличное правосудие»

В 1-м сезоне сериала «Уличное правосудие» в центре событий оказывается капитан уголовного розыска Артем Северов – мужчина с железными принципами и нестандартными методами работы. Ради того, чтобы наказать преступников, он готов на все, даже на нарушение служебного кодекса и собственных моральных принципов. Ключевым событием в жизни Артема становится трагическая гибель его напарника и друга. Криминальный авторитет Радугин убивает мужчину «в отместку» Северову за то, что тот разоряет его наркобизнес. Но главный герой готов заплатить кровью за кровь, чтобы восстановить справедливость.

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Список серий 1-го сезона сериала «Уличное правосудие» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2021
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2021
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
6 апреля 2021
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
6 апреля 2021
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
7 апреля 2021
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
7 апреля 2021
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
8 апреля 2021
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
8 апреля 2021
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
9 апреля 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
9 апреля 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
9 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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