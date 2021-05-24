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Случайный кадр 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Случайный кадр
Киноафиша Сериалы Случайный кадр Сезоны Сезон 1

Sluchajnyj kadr 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 12 минут
О чем 1-й сезон сериала «Случайный кадр»

В 1-м сезоне сериала «Случайный кадр» провинциальный следователь Никита Комаров неожиданно для себя оказывается в эпицентре московских криминальных разборок. В столице кто-то поджигает известный ночной клуб, в результате чего погибает немало невинных людей. Расследование достается отделу по особо важным делам под руководством Нины Нестеровой. У женщины сразу же появляется версия: она почти уверена, что в пожаре виновен бизнесмен и политик Борис Бобров. Но обвинить его напрямую ей не удается, поэтому она вызывает из провинции Комарова, чтобы тот незаметно отыскал необходимые улики.

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Список серий 1-го сезона сериала «Случайный кадр» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 мая 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 мая 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 мая 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
26 мая 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
26 мая 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
28 мая 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
28 мая 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 мая 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
28 мая 2021
График выхода всех сериалов
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