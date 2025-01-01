Постеры сериала «Случайный кадр»

Премьера «Золотого дна» сорвалась в последний момент: Кинопоиск удалил дату 28 ноября — вот когда теперь ждать продолжения

Что стало с Йеннифэр и зачем Вильгефорцу части мертвых магов: 5 вопросов, на которые Netflix не ответил в 4 сезоне «Ведьмака»

В культовом фильме Финчера «Семь» нашли советский след: все внимание на Миллза и его жену

Ближе к «Крепкому орешку», чем к хоррору: новая экранизация Кинга пропитана духом боевиков 80-х — премьера уже в ноябре

«Мне тебя вылечить?»: 3-й сезон «Магической битвы» уже стартовал – показали то, чего не было в манге (и даже Годжо вернулся)

Культовую sci-fi трилогию теперь можно посмотреть на Netflix — первому фильму в этом году исполнилось 40 лет

Пингвины не то, чем кажутся: в фильме «Человек-бензопила» Резе поет на русском, и от реального смысла колыбельной идет мороз по коже

Появились на несколько минут, но запомнились навсегда: топ-5 фильмов, в которых второстепенные персонажи получились лучше главных

Netflix перенес на экран один из самых спорных романов Агаты Кристи — ставка на Хелену Бонем Картер: в 80-х уже пытались, но вышло не очень

За год до «Метода»: в 2016-м Netflix выкупил этот сериал с Прилучным – тест покажет, помните ли вы сюжет