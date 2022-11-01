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Молодые монархи 2021 - 2024 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Молодые монархи
Киноафиша Сериалы Молодые монархи Сезоны Сезон 2

Young Royals 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Молодые монархи»

Во 2 сезоне сериала «Молодые монархи» в школе-интернате Хиллерска начинается новый учебный год. Шведский принц Вильгельм пытается смириться с непростой и одинокой жизнью молодого наследника. Парень узнает, что именно он должен следующим занять место на престоле, и это в корне меняет его отношения с одноклассниками. Казалось бы, любой юноша мечтает занять его место. Однако эта привилегия практически полностью лишает Вильгельма права на личную жизнь, на выбор и на счастье. Он вынужден расстаться с Симоном, причинив огромную боль и ему, и себе. Но когда в жизни Симона появляется кто-то другой, все остальное теряет смысл.

Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Молодые монархи» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Avsnitt 1
Сезон 2 Серия 1
1 ноября 2022
Серия 2 Avsnitt 2
Сезон 2 Серия 2
1 ноября 2022
Серия 3 Avsnitt 3
Сезон 2 Серия 3
1 ноября 2022
Серия 4 Avsnitt 4
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2022
Серия 5 Avsnitt 5
Сезон 2 Серия 5
1 ноября 2022
Серия 6 Avsnitt 6
Сезон 2 Серия 6
1 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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