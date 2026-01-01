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Саундтреки сериала «Молодые монархи»

Музыка из сериала «Молодые монархи» Вся информация о сериале
Young Royals (Soundtrack from the Netflix Series)
Young Royals (Soundtrack from the Netflix Series) 16 композиций. Matti Bye
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Harmony Theme Matti Bye 3:37
2 Recomposed Matti Bye 1:39
3 Choral Matti Bye 1:03
4 SMS Matti Bye 0:47
5 Play Matti Bye 1:13
6 Getting Up Matti Bye 3:04
7 Alone In My Room Matti Bye 1:11
8 Sun After Rain Matti Bye 1:47
9 Dad Matti Bye 1:31
10 Confused Matti Bye 1:24
11 Night Choir Matti Bye 1:35
12 Straight Ahead Matti Bye 1:39
13 Aching Bursts Matti Bye 1:42
14 Changed Matti Bye 1:51
15 Drama King Matti Bye 2:44
16 The End Matti Bye 1:08
Доступен список песен из сериала «Молодые монархи» (2021) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из сериала «Молодые монархи» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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