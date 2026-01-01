|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Harmony Theme
|Matti Bye
|3:37
|2
|Recomposed
|Matti Bye
|1:39
|3
|Choral
|Matti Bye
|1:03
|4
|SMS
|Matti Bye
|0:47
|5
|Play
|Matti Bye
|1:13
|6
|Getting Up
|Matti Bye
|3:04
|7
|Alone In My Room
|Matti Bye
|1:11
|8
|Sun After Rain
|Matti Bye
|1:47
|9
|Dad
|Matti Bye
|1:31
|10
|Confused
|Matti Bye
|1:24
|11
|Night Choir
|Matti Bye
|1:35
|12
|Straight Ahead
|Matti Bye
|1:39
|13
|Aching Bursts
|Matti Bye
|1:42
|14
|Changed
|Matti Bye
|1:51
|15
|Drama King
|Matti Bye
|2:44
|16
|The End
|Matti Bye
|1:08