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Kinoafisha TV Shows Young Royals Soundtrack

Soundtrack from "Young Royals"

Music from "Young Royals" All info
Young Royals (Soundtrack from the Netflix Series)
Young Royals (Soundtrack from the Netflix Series) 16 tracks. Matti Bye
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Title Artist Time
1 Harmony Theme Matti Bye 3:37
2 Recomposed Matti Bye 1:39
3 Choral Matti Bye 1:03
4 SMS Matti Bye 0:47
5 Play Matti Bye 1:13
6 Getting Up Matti Bye 3:04
7 Alone In My Room Matti Bye 1:11
8 Sun After Rain Matti Bye 1:47
9 Dad Matti Bye 1:31
10 Confused Matti Bye 1:24
11 Night Choir Matti Bye 1:35
12 Straight Ahead Matti Bye 1:39
13 Aching Bursts Matti Bye 1:42
14 Changed Matti Bye 1:51
15 Drama King Matti Bye 2:44
16 The End Matti Bye 1:08
Listen to songs from "Young Royals" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Young Royals" in different languages are free for listening online.
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