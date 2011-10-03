Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Охотники за бриллиантами 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Охотники за бриллиантами
Киноафиша Сериалы Охотники за бриллиантами Сезоны Сезон 1

Ohotniki za brilliantami 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 8
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Охотники за бриллиантами» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 октября 2011
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 октября 2011
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
5 октября 2011
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 октября 2011
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
10 октября 2011
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 октября 2011
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
12 октября 2011
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
13 октября 2011
График выхода всех сериалов
Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом
Что еще за трын-трава? И что это вообще все значит? Разбираем «Песню про зайцев» из «Бриллиантовой руки»
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше