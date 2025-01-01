Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Охотники за бриллиантами
Киноафиша Сериалы Охотники за бриллиантами Сезоны

Охотники за бриллиантами, список сезонов

Ohotniki za brilliantami 16+
Год выпуска 2011
Страна Россия
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Первый канал

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Охотники за бриллиантами»
Охотники за бриллиантами - Сезон 1 Сезон 1
8 эпизодов 3 октября 2011 - 13 октября 2011
 
В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским
«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой
Круче Шрека и Микки Мауса: в «Союзмультфильме» объяснили, почему Чебурашку обожают во всем мире и особенно в Азии
Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)
Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше