В 1 сезоне 2 серии сериала «Кровь Зевса» показана сцена рождения Херона. Королева отдает дитя служанке на воспитание, чтобы муж его не убил. Херон ищет розовый куст на вершине горы, куда взбирается с огромным трудом.
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