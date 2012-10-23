Не верь су*** из квартиры 23 2012 - 2014, 2 сезон

Don't Trust the B---- in Apartment 23 16+
Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 19
Продолжительность сезона 9 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Не верь су*** из квартиры 23»

Во 2-м сезоне сериала «Не верь су*** из квартиры 23» Джун использует презентацию, чтобы убедить Джеймса посетить шоу. Затем ей становится известно, что каждый год Хлоя подделывает письма, чтобы повысить самооценку Джеймса. Хлоя рассказывает Джун о своих ежегодных планах накануне Хеллоуина. Джун зацикливается на том, чтобы положить этому конец. Хлоя пробует собственное средство, а Марк пытается помочь Джеймсу преодолеть страх перед Хеллоуином. Тем временем Джун влюбляется в Джеймса. Кажется, она готова к отношениям с ним. Хлоя притворяется редактором журнала People и помещает фото Джеймса на обложку.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Не верь су*** из квартиры 23»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Воссоединение… A Reunion...
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2012
Любовь и монстры… Love and Monsters...
Сезон 2 Серия 2
30 октября 2012
Сексуальные люди… Sexy People...
Сезон 2 Серия 3
13 ноября 2012
Это чудо… It's a Miracle...
Сезон 2 Серия 4
20 ноября 2012
Во что бы то ни стало… Whatever It Takes...
Сезон 2 Серия 5
4 декабря 2012
Ложь за стойкой бара… Bar Lies...
Сезон 2 Серия 6
11 декабря 2012
Выходные в Хэмптоне… A Weekend in the Hamptons...
Сезон 2 Серия 7
18 декабря 2012
Париж… Paris...
Сезон 2 Серия 8
6 января 2013
Соседка с алой буквой The Scarlet Neighbor...
Сезон 2 Серия 9
8 января 2013
Дрянные девчонки… Mean Girls...
Сезон 2 Серия 10
13 января 2013
Игра в свидания… Dating Games...
Сезон 2 Серия 11
15 января 2013
Протечка… The Leak...
Сезон 2 Серия 12
19 июля 2014
Джун в понедельник… Monday June...
Сезон 2 Серия 13
26 июля 2014
Проблема Тедди… Teddy Trouble...
Сезон 2 Серия 14
2 августа 2014
Д… The D...
Сезон 2 Серия 15
9 августа 2014
Семилетняя сучка… The Seven Year Bitch...
Сезон 2 Серия 16
16 августа 2014
Использование людей… Using People...
Сезон 2 Серия 17
23 августа 2014
Окупадо… Ocupado...
Сезон 2 Серия 18
30 августа 2014
Настоящая сука… Original Bitch...
Сезон 2 Серия 19
6 сентября 2014
