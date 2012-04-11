Не верь су*** из квартиры 23 2012 - 2014 1 сезон

Don't Trust the B---- in Apartment 23 16+
Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Не верь су*** из квартиры 23»

В 1-м сезоне сериала «Не верь су*** из квартиры 23» нью-йоркская тусовщица по имени Хлоя отличается нравами настоящей пиратки. Она постоянно доставляет неприятности своей наивной соседке по комнате из маленького городка Джун и лучшему другу, известному актеру Джеймсу ван дер Бику. История начинается с того, что стервозная и взбалмошная девушка решила сдать комнату в своем нью-йоркском доме милой и доверчивой Джун Колберн. Хлоя хочет обмануть ее, но сделать этого ей не удается. На удивление, выясняется, что скромная Джун умеет бороться за себя. Двум совсем разным девушкам приходится учиться жить вместе под одной крышей.

Рейтинг сериала

7.4
Оцените 20 голосов
7.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Не верь су*** из квартиры 23»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2012
Папочкина дочка… Daddy's Girl...
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2012
Ловушка для родителей… Parent Trap...
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2012
Свадьба… The Wedding...
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2012
Оформление аренды… Making Rent...
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2012
Просто секс… It's Just Sex...
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2012
Шитаги Наши… Shitagi Nashi...
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2012
