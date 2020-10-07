Во 2 сезоне 2 серии сериала «Основание: Осман» Гази отправляется на встречу с вернувшимся отцом, однако на пути его поджидает смертельная западня. В поселение прибывают Никола и Флатиос, а Бала начинает беспокоиться за дальнейшую судьбу супруга.
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