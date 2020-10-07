Во 2 сезоне 6 серии сериала «Основание: Осман» после предательской атаки замок отходит к византийцам и Гази планирует снова отвоевать крепость. Дочь Дюндара вновь возвращается в стойбище, а Савджи за непослушание приказывает арестовать брата.
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