Нижний этаж 2013 - 2015, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Ground Floor
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
9 декабря 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
10
Продолжительность сезона
3 часа 40 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
20
голосов
7.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Нижний этаж»
Сезон 1
Сезон 2
Непрощенный
Unforgiven
Сезон 2
Серия 1
9 декабря 2014
Запеченные и поджаренные
Baked & Toasted
Сезон 2
Серия 2
16 декабря 2014
Космические захватчики
Space Invaders
Сезон 2
Серия 3
23 декабря 2014
Расставания
The Break-Ups
Сезон 2
Серия 4
30 декабря 2014
Мано-а-Мансифлед
Mano-a-Mansifled
Сезон 2
Серия 5
6 января 2015
Любовь и баскетбол
Love & Basketball
Сезон 2
Серия 6
13 января 2015
Злая свадьба
Wicked Wedding
Сезон 2
Серия 7
20 января 2015
Мэнсфилд, который пришел на ужин
The Mansfield Who Came to Dinner
Сезон 2
Серия 8
27 января 2015
Предложение: Часть первая
The Proposal: Part One
Сезон 2
Серия 9
3 февраля 2015
Предложение: Часть вторая
The Proposal: Part Two
Сезон 2
Серия 10
10 февраля 2015
