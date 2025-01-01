Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Нижний этаж
Сезоны
Нижний этаж, список сезонов
Ground Floor
12+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
TBS
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Нижний этаж»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
14 ноября 2013 - 16 января 2014
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
9 декабря 2014 - 10 февраля 2015
