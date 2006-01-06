В 1-м сезоне сериала «Судьба: Ночь схватки» в городке Фуюки каждое поколение происходит удивительное магическое событие – битва самых сильных рыцарей, колдунов и других смельчаков со всего света за знаменитый артефакт – Святой Грааль. Каждый участник может призвать себе в напарники духа одного из великих исторических деятелей прошлого. Каждый дуэт сражается до последнего, а последний оставшийся в живых участник получает все. Во время одного из таких турниров погибает отец паренька по имени Сиро Эмия. Но мальчик не знает обо всех этих перипетиях и растет один, не подозревая, что ему тоже предстоит сразиться за Грааль.