Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Fate/stay night 2006, season 1

Fate/stay night season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Fate/stay night Seasons Season 1
Fate/Stay Night 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 6 January 2006
Production year 2006
Number of episodes 24
Runtime 10 hours 0 minute
"Fate/stay night" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Судьба: Ночь схватки» в городке Фуюки каждое поколение происходит удивительное магическое событие – битва самых сильных рыцарей, колдунов и других смельчаков со всего света за знаменитый артефакт – Святой Грааль. Каждый участник может призвать себе в напарники духа одного из великих исторических деятелей прошлого. Каждый дуэт сражается до последнего, а последний оставшийся в живых участник получает все. Во время одного из таких турниров погибает отец паренька по имени Сиро Эмия. Но мальчик не знает обо всех этих перипетиях и растет один, не подозревая, что ему тоже предстоит сразиться за Грааль.

Series rating

7.1
Rate 11 votes
7.2 IMDb

"Fate/stay night" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
The First Day
Season 1 Episode 1
6 January 2006
Fateful Night
Season 1 Episode 2
13 January 2006
Opening Act
Season 1 Episode 3
20 January 2006
The Strongest Enemy
Season 1 Episode 4
27 January 2006
Two Magi (Part 1)
Season 1 Episode 5
3 February 2006
Two Magi (Part 2)
Season 1 Episode 6
10 February 2006
Despicable Act
Season 1 Episode 7
17 February 2006
Discordant Melody
Season 1 Episode 8
24 February 2006
Elegance in the Moonlight
Season 1 Episode 9
3 March 2006
The Calm Interlude
Season 1 Episode 10
10 March 2006
Temple of Blood
Season 1 Episode 11
17 March 2006
Splitting the Sky
Season 1 Episode 12
24 March 2006
Winter Castle
Season 1 Episode 13
31 March 2006
The End of the Ideal
Season 1 Episode 14
7 April 2006
The Twelve Trials
Season 1 Episode 15
14 April 2006
The Sword of the Promised Victory
Season 1 Episode 16
21 April 2006
Mark of the Witch
Season 1 Episode 17
28 April 2006
Decisive Battle
Season 1 Episode 18
5 May 2006
The Golden King
Season 1 Episode 19
12 May 2006
Distant Trace of a Dreams
Season 1 Episode 20
19 May 2006
The Star of Creation That Divided Heaven and Earth
Season 1 Episode 21
26 May 2006
Result of a Wish
Season 1 Episode 22
2 June 2006
The Holy Grail
Season 1 Episode 23
9 June 2006
The All Too Distant Utopia
Season 1 Episode 24
16 June 2006
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more