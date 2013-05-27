Зажигай! 2013 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Зажигай!
Киноафиша Сериалы Зажигай! Сезоны Сезон 1
Hit the Floor
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 20 голосов
7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Зажигай!»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2013
Игра началась Game On
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2013
За пределами границ Out of Bounds
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2013
Отскок Rebound
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2013
Держитесь подальше Keep Away
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2013
Выключить свет Lights Out
Сезон 1 Серия 6
1 июля 2013
Движущиеся экраны Moving Screens
Сезон 1 Серия 7
8 июля 2013
Быстрый перерыв Fast Break
Сезон 1 Серия 8
15 июля 2013
Скамейка запасных Benched
Сезон 1 Серия 9
22 июля 2013
Оборот Turnover
Сезон 1 Серия 10
29 июля 2013
