Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Зажигай!
Киноафиша Сериалы Зажигай! Сезоны

Зажигай!, список сезонов

Hit the Floor
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BET

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Зажигай!»
Зажигай! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 27 мая 2013 - 29 июля 2013
 
Зажигай! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 26 мая 2014 - 11 августа 2014
 
Зажигай! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
11 эпизодов 11 января 2016 - 28 марта 2016
 
Зажигай! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 10 июля 2018 - 28 августа 2018
 
Этот сериал НТВ триумфально статанул, а закончился разочарованием — почему фанаты называют его финал предательством?
Скучаете по интригам на Вистерии Лейн? Вот 5 сериалов, которые точно понравятся фанатам «Отчаянных домохозяек»
Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше