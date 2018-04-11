Врата Штейна: Ноль 1 сезон смотреть онлайн
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Смотреть онлайн
Киноафиша
Сериалы
Врата Штейна: Ноль
Сезоны
Сезон 1
Steins;Gate 0
18+
Оригинальное название
Season1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
11 апреля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
23
Продолжительность сезона
9 часов 12 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
12
голосов
8.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Врата Штейна: Ноль»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Недостающее звено Анигилятора - Абсолютный ноль -
Missing Link of the Annihilator -Absolute Zero-
Сезон 1
Серия 1
11 апреля 2018
Эпиграф замкнутой кривой - Замкнутый эпиграф -
Epigraph of the Closed Curve -Closed Epigraph-
Сезон 1
Серия 2
18 апреля 2018
Протокол двустороннего Евангелия -X-Дневной протокол-
Protocol of the Two-sided Gospel -X-Day Protocol-
Сезон 1
Серия 3
25 апреля 2018
Одиночество скорбного потока - Блудная овца -
Solitude of the Mournful Flow -A Stray Sheep-
Сезон 1
Серия 4
2 мая 2018
Одиночество астигматизма -Запутанные овцы-
Solitude of the Astigmatism -Entangled Sheep-
Сезон 1
Серия 5
9 мая 2018
Затмение орбитального порядка - Орбитальное затмение -
Eclipse of Orbital Ordering -The Orbital Eclipse-
Сезон 1
Серия 6
16 мая 2018
Затмение вибронового перехода -Виброновый переход-
Eclipse of Vibronic Transition -Vibronic Transition-
Сезон 1
Серия 7
23 мая 2018
Двойник антиномии — антиномический двойник
Dual of Antinomy -Antinomic Dual-
Сезон 1
Серия 8
30 мая 2018
Пандора вечного возвращения - Ящик Пандоры -
Pandora of Eternal Return -Pandora's Box-
Сезон 1
Серия 9
6 июня 2018
Пандора доказанного существования - Запретная кабина -
Pandora of Provable Existence -Forbidden Cubicle-
Сезон 1
Серия 10
13 июня 2018
Пандора забытого существования - Запечатанная реликвария -
Pandora of Forgotten Existence -Sealed Reliquary-
Сезон 1
Серия 11
20 июня 2018
Матушка Гусь взаимной рекурсии -Рекурсивная Матушка Гусь-
Mother Goose of Mutual Recursion -Recursive Mother Goose-
Сезон 1
Серия 12
27 июня 2018
Матушка Гусь дифракционного речитатива -Дифракционная Матушка Гусь-
Mother Goose of Diffractive Recitativo -Diffraction Mother Goose-
Сезон 1
Серия 13
4 июля 2018
Признание предела упругости — предзнаменование или признание
Recognition of the Elastic Limit -Presage or Recognize-
Сезон 1
Серия 14
18 июля 2018
Распознавание асимптотической линии - Распознавание асимптоты -
Recognition of the Asymptotic Line -Recognize Asymptote-
Сезон 1
Серия 15
25 июля 2018
Альтаир из «Точки в бесконечности» — Вега и Альтаир
Altair of the Point at Infinity -Vega and Altair-
Сезон 1
Серия 16
1 августа 2018
Альтаир гиперболической плоскости — псевдосфера Бельтрами
Altair of the Hyperbolic Plane -Beltrami Pseudosphere-
Сезон 1
Серия 17
8 августа 2018
Альтаир из «Трансляционной симметрии» -Трансляционная симметрия-
Altair of Translational Symmetry -Translational Symmetry-
Сезон 1
Серия 18
15 августа 2018
Альтаир из циклической координаты - Машина времени -
Altair of the Cyclic Coordinate -Time-leap Machine-
Сезон 1
Серия 19
22 августа 2018
Возрождение непоколебимого обещания - Обещанное возрождение
Rinascimento of the Unwavering Promise - Promised Rinascimento-
Сезон 1
Серия 20
5 сентября 2018
Возрождение проекции — Проект «Амадеус»
Rinascimento of Image Formation -Return of Phoenix-
Сезон 1
Серия 21
12 сентября 2018
Возрождение проекции — Проект «Амадеус»
Rinascimento of Projection -Project Amadeus-
Сезон 1
Серия 22
19 сентября 2018
Луч точки в бесконечности - Луч неба -
Arclight of the Point at Infinity -Arc-light of the Sky-
Сезон 1
Серия 23
26 сентября 2018
