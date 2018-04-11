Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Врата Штейна: Ноль 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Врата Штейна: Ноль
Киноафиша Сериалы Врата Штейна: Ноль Сезоны Сезон 1
Steins;Gate 0 18+
Оригинальное название Season1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 23
Продолжительность сезона 9 часов 12 минут

Рейтинг сериала

8.3
Оцените 12 голосов
8.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Врата Штейна: Ноль»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Недостающее звено Анигилятора - Абсолютный ноль - Missing Link of the Annihilator -Absolute Zero-
Сезон 1 Серия 1
11 апреля 2018
Эпиграф замкнутой кривой - Замкнутый эпиграф - Epigraph of the Closed Curve -Closed Epigraph-
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2018
Протокол двустороннего Евангелия -X-Дневной протокол- Protocol of the Two-sided Gospel -X-Day Protocol-
Сезон 1 Серия 3
25 апреля 2018
Одиночество скорбного потока - Блудная овца - Solitude of the Mournful Flow -A Stray Sheep-
Сезон 1 Серия 4
2 мая 2018
Одиночество астигматизма -Запутанные овцы- Solitude of the Astigmatism -Entangled Sheep-
Сезон 1 Серия 5
9 мая 2018
Затмение орбитального порядка - Орбитальное затмение - Eclipse of Orbital Ordering -The Orbital Eclipse-
Сезон 1 Серия 6
16 мая 2018
Затмение вибронового перехода -Виброновый переход- Eclipse of Vibronic Transition -Vibronic Transition-
Сезон 1 Серия 7
23 мая 2018
Двойник антиномии — антиномический двойник Dual of Antinomy -Antinomic Dual-
Сезон 1 Серия 8
30 мая 2018
Пандора вечного возвращения - Ящик Пандоры - Pandora of Eternal Return -Pandora's Box-
Сезон 1 Серия 9
6 июня 2018
Пандора доказанного существования - Запретная кабина - Pandora of Provable Existence -Forbidden Cubicle-
Сезон 1 Серия 10
13 июня 2018
Пандора забытого существования - Запечатанная реликвария - Pandora of Forgotten Existence -Sealed Reliquary-
Сезон 1 Серия 11
20 июня 2018
Матушка Гусь взаимной рекурсии -Рекурсивная Матушка Гусь- Mother Goose of Mutual Recursion -Recursive Mother Goose-
Сезон 1 Серия 12
27 июня 2018
Матушка Гусь дифракционного речитатива -Дифракционная Матушка Гусь- Mother Goose of Diffractive Recitativo -Diffraction Mother Goose-
Сезон 1 Серия 13
4 июля 2018
Признание предела упругости — предзнаменование или признание Recognition of the Elastic Limit -Presage or Recognize-
Сезон 1 Серия 14
18 июля 2018
Распознавание асимптотической линии - Распознавание асимптоты - Recognition of the Asymptotic Line -Recognize Asymptote-
Сезон 1 Серия 15
25 июля 2018
Альтаир из «Точки в бесконечности» — Вега и Альтаир Altair of the Point at Infinity -Vega and Altair-
Сезон 1 Серия 16
1 августа 2018
Альтаир гиперболической плоскости — псевдосфера Бельтрами Altair of the Hyperbolic Plane -Beltrami Pseudosphere-
Сезон 1 Серия 17
8 августа 2018
Альтаир из «Трансляционной симметрии» -Трансляционная симметрия- Altair of Translational Symmetry -Translational Symmetry-
Сезон 1 Серия 18
15 августа 2018
Альтаир из циклической координаты - Машина времени - Altair of the Cyclic Coordinate -Time-leap Machine-
Сезон 1 Серия 19
22 августа 2018
Возрождение непоколебимого обещания - Обещанное возрождение Rinascimento of the Unwavering Promise - Promised Rinascimento-
Сезон 1 Серия 20
5 сентября 2018
Возрождение проекции — Проект «Амадеус» Rinascimento of Image Formation -Return of Phoenix-
Сезон 1 Серия 21
12 сентября 2018
Возрождение проекции — Проект «Амадеус» Rinascimento of Projection -Project Amadeus-
Сезон 1 Серия 22
19 сентября 2018
Луч точки в бесконечности - Луч неба - Arclight of the Point at Infinity -Arc-light of the Sky-
Сезон 1 Серия 23
26 сентября 2018
График выхода всех сериалов
Гаишник хочет проверить тонировку: когда можно слать законно, а когда — 15 суток за отказ. Объясняет автоюрист
«Выйдите из машины» — спокойно, это еще не приговор: вот что говорит гаишник, когда дела реально плохи
Наглые яжематери придумали хитрый способ «отжать» в поезде нижнюю полку: проводники уже устали от этих сцен (и я тоже)
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
«Полюбить — так королеву», пройти тест — так на «отлично»: спорим, не угадаете все 7 советских фильмов по первому кадру?
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
Не можете дождаться развязки «Извне»? Нашла сериал-близнец, который ответит на все вопросы за 2 сезона — и прокатит на «американских горках»
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше