В 4 сезоне 14 серии сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей пытается вернуть себе родной дом в поселке, а Антон радуется неудачам Оганяна, который завладел его автосалоном. Зоя налаживает отношения с дочерью благодаря Виктору Алексеевичу.
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