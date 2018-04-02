Во 2 сезоне 18 серии сериала «Ивановы-Ивановы» домочадцы шокированы романом Вани и Дианы. Попытка Алексея заполучить дрова для дома задаром проваливается. Лидию беспокоит эмоциональное состояние сына, и она старается поддержать Даню как может.
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