Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
«Как в "Друзьях Оушэна"»: создатель скандального «Мастера и Маргариты» взялся за «Идиота» Достоевского
Мало было экранизации 2024 года, теперь нас ждет сериал по мотивам.
12 июля 2025 14:44
«Он предаст, раздавит тебя, как муху»: в двух фильмах Боярский раскрыл свой потенциал — «Мушкетеры» мимо кассы
Кинокритик считает, что артисту нужно было чаще сотрудничать с одним режиссером.
30 июня 2025 08:56
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Если бы все показали в фильмах, то «Властелин колец» шел бы годами: как долго Гэндальф искал Кольцо Всевластия?
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
