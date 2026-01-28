Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Голову надо отрывать»: Лановой возненавидел главный шедевр Владимира Бортко – у культовой экранизации классики рейтинг 8,4+

«Голову надо отрывать»: Лановой возненавидел главный шедевр Владимира Бортко – у культовой экранизации классики рейтинг 8,4+

28 января 2026 18:36
«Голову надо отрывать»: Лановой возненавидел главный шедевр Владимира Бортко – у культовой экранизации классики рейтинг 8,4+

Народный артист, впрочем, так никогда и не объяснил, что конкретно его не устроило.

Сегодня исполняется пять лет со дня смерти Василия Ланового – легенды советского экрана. Его имя неразрывно связано с классикой кинематографа, но мало кто знает, почему он до конца своих дней категорически отказывался сниматься в сериалах на несколько десятков серий. Не последнюю роль в этом сыграл Владимир Бортко.

«Мастера и Маргариту» смело можно называть самой популярной работой в карьере режиссера, но уж точно не самой лучшей. Если верить «Кинопоиску» это далеко не самая высокая оценка среди его картин – всего 8.1 на фоне 8.5 «Идиота» по Достоевскому.

Только вот Василий Лановой с такой оценкой был категорически не согласен – сериал с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым он считал недостойным внимания. И это еще очень мягко говоря.

«Голову надо отрывать»: Лановой возненавидел главный шедевр Владимира Бортко – у культовой экранизации классики рейтинг 8,4+

В интервью 2012 года Лановой откровенно заявлял, что ненавидит сериалы, уверяя, что не смотрит даже заграничные шедевры – что уж говорить о российских.

«Ну что это за произведения искусства, в которых драматурги высасывают из пальца сюжеты, чтобы потом мусолить их 300-400 серий? У нас же нынче умудряются даже по «Идиоту» делать не кино, а сериалы, да такие, что голову надо отрывать».

Василий Семенович тогда так и не признался, что конкретно его не устроило в сериале Бортко, но зато дал понять, что его в подобную авантюру не затянут никогда:

«Я ненавижу сериалы до такой степени, что когда мне предлагают сняться в очередном таком “шедевре”, то использую грубый русский язык».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Идиот»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Лучшая экранизация Вайнеров – вовсе не «Место встречи»: в этом детективе нет убийств, но после первой серии я «залип» на всю ночь Читать дальше 22 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Не можете дождаться «Хакеров» с Янковским? Скорее включайте этот сериал про IT – получил 8.5, пока другие «изобилуют ошибками и ляпами» Читать дальше 22 февраля 2026
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
«Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных «Мог стать нашей “Прослушкой”»: этот уникальный детектив с Машковым и Шведовым – находка для длинных выходных Читать дальше 22 февраля 2026
Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Уделал «Простоквашино» с «Тремя богатырями»: всего один зарубежный мульт вошел в топ-5 самых популярных в России Читать дальше 22 февраля 2026
«На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат «На “Невский 8” шансов 100% нет»: на НТВ уже определились, чем заменят «Первый отдел» – Павла Семенова воскрешать не спешат Читать дальше 22 февраля 2026
Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Коротенький детектив с Маковецким оказался идеальным аперитивом перед финалом «Первого отдела 5»: «Без пошлости и чернухи» Читать дальше 22 февраля 2026
Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Ладно ль за морем, иль худо? Зарубежную экранизацию Пушкина признали «самой странной в истории» – хоррор, секс и «запрещенка» Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше