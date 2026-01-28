«Голову надо отрывать»: Лановой возненавидел главный шедевр Владимира Бортко – у культовой экранизации классики рейтинг 8,4+

Народный артист, впрочем, так никогда и не объяснил, что конкретно его не устроило.

Сегодня исполняется пять лет со дня смерти Василия Ланового – легенды советского экрана. Его имя неразрывно связано с классикой кинематографа, но мало кто знает, почему он до конца своих дней категорически отказывался сниматься в сериалах на несколько десятков серий. Не последнюю роль в этом сыграл Владимир Бортко.

«Мастера и Маргариту» смело можно называть самой популярной работой в карьере режиссера, но уж точно не самой лучшей. Если верить «Кинопоиску» это далеко не самая высокая оценка среди его картин – всего 8.1 на фоне 8.5 «Идиота» по Достоевскому.

Только вот Василий Лановой с такой оценкой был категорически не согласен – сериал с Евгением Мироновым и Владимиром Машковым он считал недостойным внимания. И это еще очень мягко говоря.

В интервью 2012 года Лановой откровенно заявлял, что ненавидит сериалы, уверяя, что не смотрит даже заграничные шедевры – что уж говорить о российских.

«Ну что это за произведения искусства, в которых драматурги высасывают из пальца сюжеты, чтобы потом мусолить их 300-400 серий? У нас же нынче умудряются даже по «Идиоту» делать не кино, а сериалы, да такие, что голову надо отрывать».

Василий Семенович тогда так и не признался, что конкретно его не устроило в сериале Бортко, но зато дал понять, что его в подобную авантюру не затянут никогда: