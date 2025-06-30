«Он предаст, раздавит тебя, как муху»: в двух фильмах Боярский раскрыл свой потенциал — «Мушкетеры» мимо кассы

Кинокритик считает, что артисту нужно было чаще сотрудничать с одним режиссером.

Кинокритик Александр Шпагин считает, что Михаил Боярский свои две лучшие роли сыграл именно в фильмах Владимира Бортко, а не в экранизации Георгия Юнгвальда-Хилькевича романа Александра Дюма. Причём обе эти роли весьма необычны для его привычного экранного амплуа.

Первая знаковая роль Боярского

Первая роль, по мнению Шпагина, — Келлер в сериале «Идиот» по роману Достоевского. Критик особо подчёркивает, насколько значимым стало то, что Бортко сумел расставить акценты не только на главных, но и на второстепенных героях, уделяя им пристальное внимание и прорабатывая детали.

В исполнении Боярского Келлер представлен человеком на дне, вызывающем при этом уважение у зрителей.

«Сыграл свою вторую лучшую роль, — спившегося человека, сохранившего остатки порядочности», — отмечает Шпагин.

Вторая недооцененная роль Боярского

Еще одна значимая роль Боярского — в производственной драме «Комиссия по расследованию». Этот фильм сам Бортко недолюбливает, а Шпагин, наоборот, считает его живым и интересным. Он подчёркивает уникальный почерк режиссёра, в котором мир героев строго структурирован, и каждый персонаж играет важную роль.

В этом фильме нет одного главного героя, а есть несколько равных центральных персонажей, которые взаимодействуют в атмосфере остроты, иронии и конфликтности. Боярский сыграл, по словам Шпагина, совершенно удивительного человека — порядочного и приятного, но только на первый взгляд.

«Лучше с ним дела не иметь, потому что совершенно ясно, что он предаст, раздавит тебя, как муху. А при этом на кривой козе не подъедешь. Замечательная работа и очень интересная роль», — отмечает критик.

Таким образом, по мнению Александра Шпагина, именно в лентах Бортко раскрылись лучшие стороны таланта Михаила Боярского, позволив актёру выйти за рамки привычных образов и создать необычайно яркие и глубокие персонажи.

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