Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Марс
Киноафиша Сериалы Марс Сезоны

Марс, список сезонов

Mars 12+
Год выпуска 2016
Страна Великобритания
Эпизод длится 60 минут
Телеканал National Geographic Channel

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Марс»
Марс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов 13 ноября 2016 - 18 декабря 2016
 
Марс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
6 эпизодов 11 ноября 2018 - 16 декабря 2018
 
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
Было странно, что Элронд не столкнул Исильдура: только читавшие книги знают правду об этом моменте
«Челюсти» были хитом, но этот фильм молча переплюнул размах Спилберга: все из-за одного решения режиссера
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше