TV Shows
The Fosters
Seasons
The Fosters All seasons
The Fosters
Production year
2013
Country
USA
Episode duration
45 minutes
TV channel
FreeForm
Series rating
7.0
Rate
10
votes
7.9
IMDb
Write review
All seasons of "The Fosters"
Season 1
21 episodes
3 June 2013 - 24 March 2014
Season 2
21 episodes
16 June 2014 - 23 March 2015
Season 3
20 episodes
8 June 2015 - 28 March 2016
Season 4
20 episodes
20 June 2016 - 11 April 2017
Season 5
22 episodes
11 July 2017 - 6 June 2018
