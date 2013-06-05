Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Я тебя слышу 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Я тебя слышу
Киноафиша Сериалы Я тебя слышу Сезоны Сезон 1
Neoui moksoriga deulleo 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июня 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 18
Продолжительность сезона 19 часов 30 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 20 голосов
8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Я тебя слышу»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я слышу твой голос I Hear Your Voice
Сезон 1 Серия 1
5 июня 2013
Плохая девочка, хорошая девочка Bad Girl, Good Girl
Сезон 1 Серия 2
6 июня 2013
Я буду там I'll Be There
Сезон 1 Серия 3
12 июня 2013
Ты в моих смутных воспоминаниях Him in My Vague Memory
Сезон 1 Серия 4
13 июня 2013
Слова, которым нельзя доверять Words That Can't Be Trusted
Сезон 1 Серия 5
19 июня 2013
Я, совсем один на краю света Me, Abandoned All Alone at the Edge of the World
Сезон 1 Серия 6
20 июня 2013
Почему печальные предчувствия никогда не ошибаются? Why is a Sad Premonition Never Wrong?
Сезон 1 Серия 7
26 июня 2013
Для кого эта жизнь? For Whom is This Life?
Сезон 1 Серия 8
27 июня 2013
Если в трудный день ты меня оставишь If Even You Leave in Difficult Days
Сезон 1 Серия 9
3 июля 2013
От чего я теряюсь в тяжелых воспоминаниях? Why Am I Lost Searching for Painful Memories?
Сезон 1 Серия 10
4 июля 2013
Прости, что тебя ненавижу I'm Sorry, I Hate You
Сезон 1 Серия 11
10 июля 2013
Эскизы воспоминаний A Study of Memory
Сезон 1 Серия 12
11 июля 2013
Слова в моем сердце, что рвутся наружу The Words in My Heart I Couldn't Bear to Say
Сезон 1 Серия 13
17 июля 2013
Молчащий лишь в воспоминаниях Having to Be Silent in Memory
Сезон 1 Серия 14
18 июля 2013
Я ничего не разрушаю I Don't Ruin Anything
Сезон 1 Серия 15
24 июля 2013
«Сорока-воровка» или опасно судить по наружности The Thieving Magpie Overture
Сезон 1 Серия 16
25 июля 2013
Без тебя, я не вижу и того что рядом Without Your Eyes, I Can't Even See in Front of Myself
Сезон 1 Серия 17
31 июля 2013
Оставайся на моей стороне как свет во тьме Stay by My Side as Light Within the Darkness
Сезон 1 Серия 18
1 августа 2013
График выхода всех сериалов
Завсегдатаи «Светофора» эти 5 продуктов обходят за километр — цена смешная, а толку ноль
Не краска и не обои: дизайнеры всё чаще выбирают эти 13 вариантов отделки стен — квартира выглядит дороже в 10 раз, а затраты такие же
Узнала от стюардессы о шифрах, которыми они общаются между собой, — услышите эти три буквы, значит на борту случилась беда
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
«Карты, деньги, два джентльмена»: в кинозалах битком на новинке Ричи — боевик с Кавиллом побил сборы военных драм
«Шрек 5» еще не вышел, а DreamWorks уже клепает шестого — пошли по стопам «Трех богатырей»: зато мы можем снова увидеть Фаркуада
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Это еще цветочки, а дальше будет тест: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с букетом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше