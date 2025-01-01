Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Я тебя услышу
Сезоны
Я тебя услышу, список сезонов
Neoui moksoriga deulleo
12+
Год выпуска
2013
Страна
Южная Корея
Эпизод длится
1 час 5 минут
Телеканал
SBS
Рейтинг сериала
8.5
Оцените
10
голосов
8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Я тебя услышу»
Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов
5 июня 2013 - 1 августа 2013
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
Трудно поверить, но «Теорию большого взрыва» могли назвать по-другому: хитом сериал точно не стал бы
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667