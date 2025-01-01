Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Я тебя услышу
Киноафиша Сериалы Я тебя услышу Сезоны

Я тебя услышу, список сезонов

Neoui moksoriga deulleo 12+
Год выпуска 2013
Страна Южная Корея
Эпизод длится 1 час 5 минут
Телеканал SBS

Рейтинг сериала

8.5
Оцените 10 голосов
8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Я тебя услышу»
Я тебя услышу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
18 эпизодов 5 июня 2013 - 1 августа 2013
 
Братства больше нет, но есть точно такие же тайтлы: 3 аниме, похожих на «Стального алхимика»
Угрозы Ишил отправлял вовсе не Мустафа: имя шантажиста раскрыли в 107 серии «Клювенного щербета»
Трудно поверить, но «Теорию большого взрыва» могли назвать по-другому: хитом сериал точно не стал бы
Снейп с Макгонагалл даже не в топ-3, а Хагрид в лидерах: россияне выбрали лучших учителей «Гарри Поттера» — и с №1 можно спорить долго
«Вот он, наш Нолан»: в сцене с Трусом и Шуриком в «Операции “Ы”» Гайдай зашифровал гениальную отсылку — ее поняли годы спустя
Вайб «Папиных дочек»: российский сериал получил вторую жизнь — когда-то от него плевались, а теперь смотрят запоем по 100 серий подряд
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя
«До сих пор преследуют в кошмарах»: в топ-3 самых страшных серий хоррор-сериалов XXI века не нашлось места даже «АИУ»
«Хорошие художники заимствуют, великие — крадут»: идею новинки MCU «украли» у «Интерстеллара» — Marvel признали лишь после премьеры
Сцена в душе из фильма «Психо» стала легендарной: и в самом омерзительном ужастике 2024 года есть такая же — но с точностью до наоборот
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше