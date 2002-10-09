Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Charcoal Feather Federation 2002, season 1

Charcoal Feather Federation season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Charcoal Feather Federation Seasons Season 1
Haibane Renmei 12+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 9 October 2002
Production year 2002
Number of episodes 13
Runtime 5 hours 25 minutes
"Charcoal Feather Federation" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Союз Серокрылых» однажды юная девочка просыпается внутри гигантского кокона. Ее окружают таинственные существа, известные как Хайбане. Они заботятся о Рекке и стремятся сделать ее переход в новый мир как можно более легким. Рекка начинает исследовать реальность, в которой ей предстоит жить. Это место оказывается заброшенным общежитием под названием «Старый дом». По мере того как она обретает все больше сил, новые друзья знакомят ее с правилами и положениями своего существования. Оказывается, Хайбане призваны защищать город под названием Гури, со всех сторон обнесенный высокими стенами.

Series rating

7.7
Rate 12 votes
7.9 IMDb

"Charcoal Feather Federation" season 1 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Cocoon/The Dream of Falling from the Sky/Old Home
Season 1 Episode 1
9 October 2002
The City and the Wall/Toga/Haibane Renmei
Season 1 Episode 2
23 October 2002
Temple/Washi/Pancakes
Season 1 Episode 3
6 November 2002
Trash Day/Clock Tower/Birds That Fly Over the Wall
Season 1 Episode 4
13 November 2002
Library/Abandoned Factory/The Beginning of the World
Season 1 Episode 5
20 November 2002
End of Summer/Rain/Loss
Season 1 Episode 6
27 November 2002
Scars/Sickness/The Coming of Winter
Season 1 Episode 7
27 November 2002
The Bird
Season 1 Episode 8
4 December 2002
Well/Rebirth/Pose a Riddle
Season 1 Episode 9
4 December 2002
Kuramori/The Haibane of the Abandoned Factory/Rakka's Work
Season 1 Episode 10
11 December 2002
Separation/Darkness of a Heart/Precious Things
Season 1 Episode 11
11 December 2002
Bell Nuts/The New Year's Festival/Reconciliation
Season 1 Episode 12
18 December 2002
Reki's World/A Prayer/Epilogue
Season 1 Episode 13
18 December 2002
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more