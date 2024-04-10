Этот замечательный мир! 2016 - 2024, 3 сезон

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 16+
Премьера сезона 10 апреля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 10 минут

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 16 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Этот замечательный мир!

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Богиня, благослови это светлое будущее! God’s Blessings on This Bright Future!
Сезон 3 Серия 1
10 апреля 2024
Улыбнитесь этой угрюмой девушке! A Smile for This Dour Girl!
Сезон 3 Серия 2
17 мая 2024
Перевоспитание этой сияющей маленькой девочки! A Re-education for This Bright Little Girl!
Сезон 3 Серия 3
24 мая 2024
Да постигнет небесная кара сего красавчика благородного разбойника! Divine Punishment for This Handsome Gentleman Thief!
Сезон 3 Серия 4
1 мая 2024
Да обретет оберегаемая принцесса дурную компанию! Nefarious Friends for This Sheltered Princess!
Сезон 3 Серия 5
8 мая 2024
Прощай, роскошный образ жизни!2 A Farewell to This Lavish Lifestyle!
Сезон 3 Серия 6
15 мая 2024
Отдых для этого начинающего искателя приключений! Rest for This Up-And-Coming Adventurer!
Сезон 3 Серия 7
22 мая 2024
Вечный покой Хозяину этого озера! An Eternal Rest for the Master of This Lake!
Сезон 3 Серия 8
29 мая 2024
Поговорим с этим беглецом! A Talking-To for This Runaway!
Сезон 3 Серия 9
5 июня 2024
Благословения для этой эгоистичной невесты! Blessings for This Selfish Bride!
Сезон 3 Серия 10
12 июня 2024
