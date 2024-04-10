Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Этот замечательный мир! 2016 - 2024, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Этот замечательный мир!
Сезоны
Сезон 3
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
10 апреля 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 10 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
16
голосов
7.8
IMDb
Список серий сериала Этот замечательный мир!
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Богиня, благослови это светлое будущее!
God’s Blessings on This Bright Future!
Сезон 3
Серия 1
10 апреля 2024
Улыбнитесь этой угрюмой девушке!
A Smile for This Dour Girl!
Сезон 3
Серия 2
17 мая 2024
Перевоспитание этой сияющей маленькой девочки!
A Re-education for This Bright Little Girl!
Сезон 3
Серия 3
24 мая 2024
Да постигнет небесная кара сего красавчика благородного разбойника!
Divine Punishment for This Handsome Gentleman Thief!
Сезон 3
Серия 4
1 мая 2024
Да обретет оберегаемая принцесса дурную компанию!
Nefarious Friends for This Sheltered Princess!
Сезон 3
Серия 5
8 мая 2024
Прощай, роскошный образ жизни!2
A Farewell to This Lavish Lifestyle!
Сезон 3
Серия 6
15 мая 2024
Отдых для этого начинающего искателя приключений!
Rest for This Up-And-Coming Adventurer!
Сезон 3
Серия 7
22 мая 2024
Вечный покой Хозяину этого озера!
An Eternal Rest for the Master of This Lake!
Сезон 3
Серия 8
29 мая 2024
Поговорим с этим беглецом!
A Talking-To for This Runaway!
Сезон 3
Серия 9
5 июня 2024
Благословения для этой эгоистичной невесты!
Blessings for This Selfish Bride!
Сезон 3
Серия 10
12 июня 2024
График выхода всех сериалов
Всегда отваливалась и царапала эмаль на чугуне: зачем в советских ванных клали плитку 15x15
Гаишник хочет проверить тонировку: когда можно слать законно, а когда — 15 суток за отказ. Объясняет автоюрист
Теперь беру с собой пятилитровку в поезд — после слов проводницы про воду даже умываться в ней страшно
Новинка вот-вот подвинет «Темного рыцаря» и даже «Гарри Поттера» — $700 млн уже в кармане, а впереди еще премьера в России
А теперь «Горбатый»! Пять «Запорожцев», которые засветились в советском кино — вспомните хоть один из них?
Что должно умереть – умереть не может: 3 сезон «Дома дракона» в гробу видал книги Мартина – звезда проболталась, что на канон плевать
«Такого сгустка глупых героев не видала никогда»: зрители жестко разнесли новый сезон «Изгоя» на Пятом — «Просто клоунада какая-то»
Ни одна новинка НТВ, «Кинопоиска» и Okko не добилась такого: сериал про новую Шарапову дышит в затылок «Пацанам», «Извне» и «Эйфории»
«Хлопнуть по рюмашке» не предлагаю, но тест по «Покровским воротам» пройти советую: 5 вопросов сложных, 1 – легче не придумаешь
«Значит так, братцы-кролики» — проходим тест на знание цитат из «Места встречи»: набрать 7 из 7 не у каждого получится
После титров мини-детектива Netflix с оценкой 7.6 у меня началась ломка: «3 серии болтовни, но я залип и даже забыл про еду»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667