Постер сериала Этот замечательный мир!
Киноафиша Сериалы Этот замечательный мир! Сезоны

Этот замечательный мир!, список сезонов

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! 16+
Год выпуска 2016
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Этот замечательный мир!»
Этот замечательный мир! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 13 января 2016 - 16 марта 2016
 
Этот замечательный мир! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 11 января 2017 - 15 марта 2017
 
Этот замечательный мир! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 10 апреля 2024 - 12 июня 2024
 
