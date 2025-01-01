Меню
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Этот замечательный мир!
Сезоны
Этот замечательный мир!, список сезонов
Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!
16+
Год выпуска
2016
Страна
Япония
Эпизод длится
25 минут
Телеканал
Tokyo MX
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
13
голосов
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Этот замечательный мир!»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
13 января 2016 - 16 марта 2016
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
11 января 2017 - 15 марта 2017
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
10 апреля 2024 - 12 июня 2024
