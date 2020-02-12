Этой закуской в СССР повально пичкали детей, а в США ее не ели даже собаки: «Дешевый суррогат»

За 5 минут вывожу подсолнечное масло на чистую воду: помогают салфетка, йод и морозилка — делюсь 3 крутыми тестами

Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока

Тайна султана Сулеймана: «туалетная» привычка, о которой умолчали в «Великолепном веке», могла продлить ему жизнь до 71 года

Советское кино, которое заставляло краснеть даже взрослых: попробуйте узнать фильм по откровенной сцене 18+ (тест)

Крутите педали, пока тест вам не дали: угадайте 6 советских фильмов по кадру с велосипедом (мы набрали всего 2/6)

Проснись, самурай, ты обрыдался: после второго сезона Cyberpunk: Edgerunners зрители будут нервно курить

«Фишер» победил на премии «Русский детектив», но есть нюанс: речь про версию без Янковского, Снигирь и Петрова

Рекорд на IMDb: этот «невероятно захватывающий» сериал только что выдал эпизод с рейтингом 9,3

Так не смогла даже «Соло прокачка»: это аниме на старте урвало 5/5 на Crunchyroll – «выглядит отлично»