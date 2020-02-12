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Большой завтрак (2018), 3 сезон

Постер к 3-му сезону телешоу Большой завтрак
Киноафиша Сериалы Большой завтрак Сезоны Сезон 3
Bolshoj zavtrak 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 12 февраля 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 2
Продолжительность сезона 50 минут

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Список серий 3-го сезона телешоу «Большой завтрак»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 81. Владимир Маркони
Сезон 3 Серия 1
12 февраля 2020
Выпуск 82. Елена Темникова
Сезон 3 Серия 2
19 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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