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Большой завтрак (2018), 3 сезон
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Сезон 3
Bolshoj zavtrak
16+
Название
Сезон 3
Премьера сезона
12 февраля 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
2
Продолжительность сезона
50 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 3-го сезона телешоу «Большой завтрак»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 81. Владимир Маркони
Сезон 3
Серия 1
12 февраля 2020
Выпуск 82. Елена Темникова
Сезон 3
Серия 2
19 февраля 2020
График выхода всех сериалов
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