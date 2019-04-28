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Большой завтрак (2018), 2 сезон
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Большой завтрак
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Сезон 2
Bolshoj zavtrak
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
28 апреля 2019
Год выпуска
2019
Количество серий
30
Продолжительность сезона
12 часов 30 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 2-го сезона телешоу «Большой завтрак»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 51. Гарик Сукачев
Сезон 2
Серия 1
28 апреля 2019
Выпуск 52. Борис Дергачев
Сезон 2
Серия 2
5 мая 2019
Выпуск 53. Назима
Сезон 2
Серия 3
12 мая 2019
Выпуск 54. Антон Беляев
Сезон 2
Серия 4
19 мая 2019
Выпуск 55. Мигель
Сезон 2
Серия 5
26 мая 2019
Выпуск 56. Екатерина Скулкина
Сезон 2
Серия 6
2 июня 2019
Выпуск 57. Тимур Родригез
Сезон 2
Серия 7
9 июня 2019
Выпуск 58. Лукерья Ильяшенко
Сезон 2
Серия 8
16 июня 2019
Выпуск 59. Серж Горелый
Сезон 2
Серия 9
23 июня 2019
Выпуск 60. Агата Муцениеце
Сезон 2
Серия 10
30 июня 2019
Выпуск 61. Павел Окороков
Сезон 2
Серия 11
18 августа 2019
Выпуск 62. Евгений Чебатков
Сезон 2
Серия 12
25 августа 2019
Выпуск 63. Екатерина Решетникова
Сезон 2
Серия 13
1 сентября 2019
Выпуск 64. Анфиса Черных
Сезон 2
Серия 14
8 сентября 2019
Выпуск 65. Мария Кравченко
Сезон 2
Серия 15
15 сентября 2019
Выпуск 66. Сердар Камбаров
Сезон 2
Серия 16
22 сентября 2019
Выпуск 67. Нюша
Сезон 2
Серия 17
28 сентября 2019
Выпуск 68. Татьяна и Ольга Быстровы
Сезон 2
Серия 18
5 октября 2019
Выпуск 69. Тимур Батрутдинов
Сезон 2
Серия 19
12 октября 2019
Выпуск 70. Татьяна Ткачук
Сезон 2
Серия 20
19 октября 2019
Выпуск 71. Cream Soda
Сезон 2
Серия 21
26 октября 2019
Выпуск 72. Настасья Самбурская
Сезон 2
Серия 22
30 октября 2019
Выпуск 73. Нонна Гришаева
Сезон 2
Серия 23
7 ноября 2019
Выпуск 74. Гарик Рудник
Сезон 2
Серия 24
14 ноября 2019
Выпуск 75. PLC
Сезон 2
Серия 25
20 ноября 2019
Выпуск 76. Анна Боронина
Сезон 2
Серия 26
27 ноября 2019
Выпуск 77. Арсений Попов и Дмитрий Позов
Сезон 2
Серия 27
4 декабря 2019
Выпуск 78. Зураб Матуа
Сезон 2
Серия 28
11 декабря 2019
Выпуск 79. Кирилл Нагиев
Сезон 2
Серия 29
18 декабря 2019
Выпуск 80. Артем Лосев и Марина Кравец (НГ)
Сезон 2
Серия 30
25 декабря 2019
График выхода всех сериалов
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