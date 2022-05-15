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Ты супер! 60+ (2021), 2 сезон
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Сериалы
Ты супер! 60+
Сезоны
Сезон 2
Ty super! 60+
12+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
15 мая 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
6
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий телешоу Ты супер! 60+
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2
Серия 1
15 мая 2022
Выпуск 2
Сезон 2
Серия 2
22 мая 2022
Выпуск 3
Сезон 2
Серия 3
29 мая 2022
Выпуск 4
Сезон 2
Серия 4
5 июня 2022
Выпуск 5
Сезон 2
Серия 5
12 июня 2022
Выпуск 6. Финал
Сезон 2
Серия 6
19 июня 2022
График выхода всех сериалов
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