Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Ты супер! 60+ (2021), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Ты супер! 60+
Киноафиша Сериалы Ты супер! 60+ Сезоны Сезон 2
Ty super! 60+ 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов

Список серий телешоу Ты супер! 60+

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
15 мая 2022
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
22 мая 2022
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
29 мая 2022
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
5 июня 2022
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
12 июня 2022
Выпуск 6. Финал
Сезон 2 Серия 6
19 июня 2022
График выхода всех сериалов
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент
Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так
Закрыли слишком рано: отмененный сериал Marvel о шизофренике на голову превосходил «Железное сердце»
4-й сезон «Магической битвы» ближе, чем кажется: обводите дату – Годжо не распечатают, но все равно будет приятно
«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты
Изгиб обнимать не предлагаем, а вот пройти тест – пожалуйста: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с гитарой
Не устроил финал «Очень странных дел» – включила этот сериал Netflix и залипла: «за каких-то 210 минут ты влюбляешься»
Лучше всякого свидания: нашла 5 сериалов для идеального «диванного» вечера со второй половинкой
Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)
Вперед и с песней — музыкальный тест! Вспомните 5 советских фильмов по отрывку из хита, который слышал каждый
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше