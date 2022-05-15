Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем

Теперь понятно, как выбрать самый полезный хлеб: ищите на первом месте в составе этот компонент

Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так

Закрыли слишком рано: отмененный сериал Marvel о шизофренике на голову превосходил «Железное сердце»

4-й сезон «Магической битвы» ближе, чем кажется: обводите дату – Годжо не распечатают, но все равно будет приятно

«Хороший тест, надо брать»: вспомните 5 деталей из «Служебного романа» – без ошибок справятся только фанаты

Изгиб обнимать не предлагаем, а вот пройти тест – пожалуйста: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с гитарой

Не устроил финал «Очень странных дел» – включила этот сериал Netflix и залипла: «за каких-то 210 минут ты влюбляешься»

Лучше всякого свидания: нашла 5 сериалов для идеального «диванного» вечера со второй половинкой

Теперь он не Карлсон, а Карусон-сан: ИИ превратил любимый мульт детства в аниме – фанатам Миядзаки стоит увидеть (фото)