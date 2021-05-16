Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Ты супер! 60+ (2021), 1 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Киноафиша
Сериалы
Ты супер! 60+
Сезоны
Сезон 1
Ty super! 60+
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
16 мая 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
6
Продолжительность сезона
12 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Список серий телешоу Ты супер! 60+
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Выпуск 1
Сезон 1
Серия 1
16 мая 2021
Выпуск 2
Сезон 1
Серия 2
23 мая 2021
Выпуск 3
Сезон 1
Серия 3
30 мая 2021
Выпуск 4
Сезон 1
Серия 4
6 июня 2021
Выпуск 5
Сезон 1
Серия 5
13 июня 2021
Выпуск 6. Финал
Сезон 1
Серия 6
20 июня 2021
График выхода всех сериалов
Проводники об этом молчат: 3 вещи, которые не стоит делать в поезде — ради вашей же безопасности
Мешаю манку с молоком и делаю ньокки — вкуснятину по-итальянски с сырной корочкой
У россиян начали забирать по 30% маткапитала: до 200 000 рублей улетают «в трубу» из-за одного решения
Ради 3-х детективов хочется стереть память сразу же: держат в напряжении до титров – не зря оценки 7.9 и выше
«Ах ты, бродяга! Смертный прыщ!»: сможете вспомнить реплики героев по одному кадру из советского кино? Ой, как будет сложно (тест)
Наткнулся на теорию по 6-й серии и все понял о будущем «Извне»: зачем Человек в жёлтом напоил отца Виктора кровью
«Тест — дело тонкое»: спорим, не угадаете 5 кинохитов СССР по цитате о солнце?
За эти 3 российских сериала совсем не стыдно: глянула и не жалею – есть даже наши «Очень странные дела»
«Магическую битву» в апреле-2026 смотрели очень много: но еще популярнее оказались 2 сериала – и это вообще не аниме
Берегись не автомобиля, а ошибиться в тесте: только знатоки вспомнят 5 кинолент СССР по машинам в кадре
«Хочешь — пирожного, хочешь — мороженого»: а наш тест на 7 вопросов щелкают только сладкоежки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотри российские сериалы в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667