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Экс на пляже (2016), 1 сезон
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Экс на пляже
Сезоны
Сезон 1
Eks na plaze
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 ноября 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
12
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг шоу
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Список серий 1-го сезона телешоу «Экс на пляже»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 01
Сезон 1
Серия 1
7 ноября 2016
Выпуск 02
Сезон 1
Серия 2
8 ноября 2016
Выпуск 03
Сезон 1
Серия 3
9 ноября 2016
Выпуск 04
Сезон 1
Серия 4
10 ноября 2016
Выпуск 05
Сезон 1
Серия 5
14 ноября 2016
Выпуск 06
Сезон 1
Серия 6
15 ноября 2016
Выпуск 07
Сезон 1
Серия 7
16 ноября 2016
Выпуск 08
Сезон 1
Серия 8
17 ноября 2016
Выпуск 09
Сезон 1
Серия 9
21 ноября 2016
Выпуск 10
Сезон 1
Серия 10
22 ноября 2016
Выпуск 11
Сезон 1
Серия 11
23 ноября 2016
Выпуск 12
Сезон 1
Серия 12
24 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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