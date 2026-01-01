Оповещения от Киноафиши
Санта-Барбара 1984 - 1993 9 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Санта-Барбара
Сезоны
Сезон 9
Santa Barbara
16+
Название
Сезон 9
Премьера сезона
2 января 1992
Год выпуска
1992
Количество серий
256
Продолжительность сезона
192 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.7
IMDb
Список серий 9-го сезона сериала «Санта-Барбара»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Episode 1872
Сезон 9
Серия 1
2 января 1992
Episode 1873
Сезон 9
Серия 2
3 января 1992
Episode 1874
Сезон 9
Серия 3
6 января 1992
Episode 1875
Сезон 9
Серия 4
7 января 1992
Episode 1876
Сезон 9
Серия 5
8 января 1992
Episode 1877
Сезон 9
Серия 6
9 января 1992
Episode 1878
Сезон 9
Серия 7
10 января 1992
Episode 1879
Сезон 9
Серия 8
13 января 1992
Episode 1880
Сезон 9
Серия 9
14 января 1992
Episode 1881
Сезон 9
Серия 10
15 января 1992
Episode 1882
Сезон 9
Серия 11
16 января 1992
Episode 1883
Сезон 9
Серия 12
17 января 1992
Episode 1884
Сезон 9
Серия 13
20 января 1992
Episode 1885
Сезон 9
Серия 14
21 января 1992
Episode 1886
Сезон 9
Серия 15
22 января 1992
Episode 1887
Сезон 9
Серия 16
23 января 1992
Episode 1888
Сезон 9
Серия 17
24 января 1992
Episode 1889
Сезон 9
Серия 18
27 января 1992
Episode 1890
Сезон 9
Серия 19
28 января 1992
Episode 1891
Сезон 9
Серия 20
29 января 1992
Episode 1892
Сезон 9
Серия 21
30 января 1992
Episode 1893
Сезон 9
Серия 22
31 января 1992
Episode 1894
Сезон 9
Серия 23
3 февраля 1992
Episode 1895
Сезон 9
Серия 24
4 февраля 1992
Episode 1896
Сезон 9
Серия 25
5 февраля 1992
Episode 1897
Сезон 9
Серия 26
6 февраля 1992
Episode 1898
Сезон 9
Серия 27
7 февраля 1992
Episode 1899
Сезон 9
Серия 28
10 февраля 1992
Episode 1900
Сезон 9
Серия 29
11 февраля 1992
Episode 1901
Сезон 9
Серия 30
12 февраля 1992
Episode 1902
Сезон 9
Серия 31
13 февраля 1992
Episode 1903
Сезон 9
Серия 32
14 февраля 1992
Episode 1904
Сезон 9
Серия 33
17 февраля 1992
Episode 1905
Сезон 9
Серия 34
18 февраля 1992
Episode 1906
Сезон 9
Серия 35
19 февраля 1992
Episode 1907
Сезон 9
Серия 36
20 февраля 1992
Episode 1908
Сезон 9
Серия 37
21 февраля 1992
Episode 1909
Сезон 9
Серия 38
24 февраля 1992
Episode 1910
Сезон 9
Серия 39
25 февраля 1992
Episode 1911
Сезон 9
Серия 40
26 февраля 1992
Episode 1912
Сезон 9
Серия 41
27 февраля 1992
Episode 1913
Сезон 9
Серия 42
28 февраля 1992
Episode 1914
Сезон 9
Серия 43
2 марта 1992
Episode 1915
Сезон 9
Серия 44
3 марта 1992
Episode 1916
Сезон 9
Серия 45
4 марта 1992
Episode 1917
Сезон 9
Серия 46
5 марта 1992
Episode 1918
Сезон 9
Серия 47
6 марта 1992
Episode 1919
Сезон 9
Серия 48
9 марта 1992
Episode 1920
Сезон 9
Серия 49
10 марта 1992
Episode 1921
Сезон 9
Серия 50
11 марта 1992
Episode 1922
Сезон 9
Серия 51
12 марта 1992
Episode 1923
Сезон 9
Серия 52
13 марта 1992
Episode 1924
Сезон 9
Серия 53
16 марта 1992
Episode 1925
Сезон 9
Серия 54
17 марта 1992
Episode 1926
Сезон 9
Серия 55
18 марта 1992
Episode 1927
Сезон 9
Серия 56
19 марта 1992
Episode 1928
Сезон 9
Серия 57
20 марта 1992
Episode 1929
Сезон 9
Серия 58
23 марта 1992
Episode 1930
Сезон 9
Серия 59
24 марта 1992
Episode 1931
Сезон 9
Серия 60
25 марта 1992
Episode 1932
Сезон 9
Серия 61
26 марта 1992
Episode 1933
Сезон 9
Серия 62
27 марта 1992
Episode 1934
Сезон 9
Серия 63
30 марта 1992
Episode 1935
Сезон 9
Серия 64
31 марта 1992
Episode 1936
Сезон 9
Серия 65
1 апреля 1992
Episode 1937
Сезон 9
Серия 66
2 апреля 1992
Episode 1938
Сезон 9
Серия 67
3 апреля 1992
Episode 1939
Сезон 9
Серия 68
6 апреля 1992
Episode 1940
Сезон 9
Серия 69
7 апреля 1992
Episode 1941
Сезон 9
Серия 70
8 апреля 1992
Episode 1942
Сезон 9
Серия 71
9 апреля 1992
Episode 1943
Сезон 9
Серия 72
10 апреля 1992
Episode 1944
Сезон 9
Серия 73
13 апреля 1992
Episode 1945
Сезон 9
Серия 74
14 апреля 1992
Episode 1946
Сезон 9
Серия 75
15 апреля 1992
Episode 1947
Сезон 9
Серия 76
16 апреля 1992
Episode 1948
Сезон 9
Серия 77
17 апреля 1992
Episode 1949
Сезон 9
Серия 78
20 апреля 1992
Episode 1950
Сезон 9
Серия 79
21 апреля 1992
Episode 1951
Сезон 9
Серия 80
22 апреля 1992
Episode 1952
Сезон 9
Серия 81
23 апреля 1992
Episode 1953
Сезон 9
Серия 82
24 апреля 1992
Episode 1954
Сезон 9
Серия 83
27 апреля 1992
Episode 1955
Сезон 9
Серия 84
28 апреля 1992
Episode 1956
Сезон 9
Серия 85
29 апреля 1992
Episode 1957
Сезон 9
Серия 86
30 апреля 1992
Episode 1958
Сезон 9
Серия 87
1 мая 1992
Episode 1959
Сезон 9
Серия 88
4 мая 1992
Episode 1960
Сезон 9
Серия 89
5 мая 1992
Episode 1961
Сезон 9
Серия 90
6 мая 1992
Episode 1962
Сезон 9
Серия 91
7 мая 1992
Episode 1963
Сезон 9
Серия 92
8 мая 1992
Episode 1964
Сезон 9
Серия 93
11 мая 1992
Episode 1965
Сезон 9
Серия 94
12 мая 1992
Episode 1966
Сезон 9
Серия 95
13 мая 1992
Episode 1967
Сезон 9
Серия 96
14 мая 1992
Episode 1968
Сезон 9
Серия 97
15 мая 1992
Episode 1969
Сезон 9
Серия 98
18 мая 1992
Episode 1970
Сезон 9
Серия 99
19 мая 1992
Episode 1971
Сезон 9
Серия 100
20 мая 1992
Episode 1972
Сезон 9
Серия 101
21 мая 1992
Episode 1973
Сезон 9
Серия 102
22 мая 1992
Episode 1974
Сезон 9
Серия 103
26 мая 1992
Episode 1975
Сезон 9
Серия 104
27 мая 1992
Episode 1976
Сезон 9
Серия 105
28 мая 1992
Episode 1977
Сезон 9
Серия 106
29 мая 1992
Episode 1978
Сезон 9
Серия 107
1 июня 1992
Episode 1979
Сезон 9
Серия 108
2 июня 1992
Episode 1980
Сезон 9
Серия 109
3 июня 1992
Episode 1981
Сезон 9
Серия 110
4 июня 1992
Episode 1982
Сезон 9
Серия 111
5 июня 1992
Episode 1983
Сезон 9
Серия 112
8 июня 1992
Episode 1984
Сезон 9
Серия 113
9 июня 1992
Episode 1985
Сезон 9
Серия 114
10 июня 1992
Episode 1986
Сезон 9
Серия 115
11 июня 1992
Episode 1987
Сезон 9
Серия 116
12 июня 1992
Episode 1988
Сезон 9
Серия 117
15 июня 1992
Episode 1989
Сезон 9
Серия 118
16 июня 1992
Episode 1990
Сезон 9
Серия 119
17 июня 1992
Episode 1991
Сезон 9
Серия 120
18 июня 1992
Episode 1992
Сезон 9
Серия 121
19 июня 1992
Episode 1993
Сезон 9
Серия 122
22 июня 1992
Episode 1994
Сезон 9
Серия 123
23 июня 1992
Episode 1995
Сезон 9
Серия 124
24 июня 1992
Episode 1996
Сезон 9
Серия 125
25 июня 1992
Episode 1997
Сезон 9
Серия 126
26 июня 1992
Episode 1998
Сезон 9
Серия 127
29 июня 1992
Episode 1999
Сезон 9
Серия 128
30 июня 1992
Episode 2000
Сезон 9
Серия 129
1 июля 1992
Episode 2001
Сезон 9
Серия 130
6 июля 1992
Episode 2002
Сезон 9
Серия 131
7 июля 1992
Episode 2003
Сезон 9
Серия 132
8 июля 1992
Episode 2004
Сезон 9
Серия 133
9 июля 1992
Episode 2005
Сезон 9
Серия 134
10 июля 1992
Episode 2006
Сезон 9
Серия 135
13 июля 1992
Episode 2007
Сезон 9
Серия 136
14 июля 1992
Episode 2008
Сезон 9
Серия 137
15 июля 1992
Episode 2009
Сезон 9
Серия 138
16 июля 1992
Episode 2010
Сезон 9
Серия 139
17 июля 1992
Episode 2011
Сезон 9
Серия 140
20 июля 1992
Episode 2012
Сезон 9
Серия 141
21 июля 1992
Episode 2013
Сезон 9
Серия 142
22 июля 1992
Episode 2014
Сезон 9
Серия 143
23 июля 1992
Episode 2015
Сезон 9
Серия 144
24 июля 1992
Episode 2016
Сезон 9
Серия 145
27 июля 1992
Episode 2017
Сезон 9
Серия 146
28 июля 1992
Episode 2018
Сезон 9
Серия 147
29 июля 1992
Episode 2019
Сезон 9
Серия 148
30 июля 1992
Episode 2020
Сезон 9
Серия 149
31 июля 1992
Episode 2021
Сезон 9
Серия 150
3 августа 1992
Episode 2022
Сезон 9
Серия 151
4 августа 1992
Episode 2023
Сезон 9
Серия 152
5 августа 1992
Episode 2024
Сезон 9
Серия 153
6 августа 1992
Episode 2025
Сезон 9
Серия 154
7 августа 1992
Episode 2026
Сезон 9
Серия 155
10 августа 1992
Episode 2027
Сезон 9
Серия 156
11 августа 1992
Episode 2028
Сезон 9
Серия 157
12 августа 1992
Episode 2029
Сезон 9
Серия 158
13 августа 1992
Episode 2030
Сезон 9
Серия 159
14 августа 1992
Episode 2031
Сезон 9
Серия 160
17 августа 1992
Episode 2032
Сезон 9
Серия 161
18 августа 1992
Episode 2033
Сезон 9
Серия 162
19 августа 1992
Episode 2034
Сезон 9
Серия 163
20 августа 1992
Episode 2035
Сезон 9
Серия 164
21 августа 1992
Episode 2036
Сезон 9
Серия 165
24 августа 1992
Episode 2037
Сезон 9
Серия 166
25 августа 1992
Episode 2038
Сезон 9
Серия 167
26 августа 1992
Episode 2039
Сезон 9
Серия 168
27 августа 1992
Episode 2040
Сезон 9
Серия 169
28 августа 1992
Episode 2041
Сезон 9
Серия 170
31 августа 1992
Episode 2042
Сезон 9
Серия 171
1 сентября 1992
Episode 2043
Сезон 9
Серия 172
2 сентября 1992
Episode 2044
Сезон 9
Серия 173
3 сентября 1992
Episode 2045
Сезон 9
Серия 174
4 сентября 1992
Episode 2046
Сезон 9
Серия 175
7 сентября 1992
Episode 2047
Сезон 9
Серия 176
8 сентября 1992
Episode 2048
Сезон 9
Серия 177
9 сентября 1992
Episode 2049
Сезон 9
Серия 178
10 сентября 1992
Episode 2050
Сезон 9
Серия 179
11 сентября 1992
Episode 2051
Сезон 9
Серия 180
14 сентября 1992
Episode 2052
Сезон 9
Серия 181
15 сентября 1992
Episode 2053
Сезон 9
Серия 182
16 сентября 1992
Episode 2054
Сезон 9
Серия 183
17 сентября 1992
Episode 2055
Сезон 9
Серия 184
18 сентября 1992
Episode 2056
Сезон 9
Серия 185
21 сентября 1992
Episode 2057
Сезон 9
Серия 186
22 сентября 1992
Episode 2058
Сезон 9
Серия 187
23 сентября 1992
Episode 2059
Сезон 9
Серия 188
24 сентября 1992
Episode 2060
Сезон 9
Серия 189
25 сентября 1992
Episode 2061
Сезон 9
Серия 190
28 сентября 1992
Episode 2062
Сезон 9
Серия 191
29 сентября 1992
Episode 2063
Сезон 9
Серия 192
30 сентября 1992
Episode 2064
Сезон 9
Серия 193
1 октября 1992
Episode 2065
Сезон 9
Серия 194
2 октября 1992
Episode 2066
Сезон 9
Серия 195
5 октября 1992
Episode 2067
Сезон 9
Серия 196
6 октября 1992
Episode 2068
Сезон 9
Серия 197
7 октября 1992
Episode 2069
Сезон 9
Серия 198
8 октября 1992
Episode 2070
Сезон 9
Серия 199
9 октября 1992
Episode 2071
Сезон 9
Серия 200
12 октября 1992
Episode 2072
Сезон 9
Серия 201
13 октября 1992
Episode 2073
Сезон 9
Серия 202
14 октября 1992
Episode 2074
Сезон 9
Серия 203
15 октября 1992
Episode 2075
Сезон 9
Серия 204
16 октября 1992
Episode 2076
Сезон 9
Серия 205
19 октября 1992
Episode 2077
Сезон 9
Серия 206
20 октября 1992
Episode 2078
Сезон 9
Серия 207
21 октября 1992
Episode 2079
Сезон 9
Серия 208
22 октября 1992
Episode 2080
Сезон 9
Серия 209
23 октября 1992
Episode 2081
Сезон 9
Серия 210
26 октября 1992
Episode 2082
Сезон 9
Серия 211
27 октября 1992
Episode 2083
Сезон 9
Серия 212
28 октября 1992
Episode 2084
Сезон 9
Серия 213
29 октября 1992
Episode 2085
Сезон 9
Серия 214
30 октября 1992
Episode 2086
Сезон 9
Серия 215
2 ноября 1992
Episode 2087
Сезон 9
Серия 216
3 ноября 1992
Episode 2088
Сезон 9
Серия 217
4 ноября 1992
Episode 2089
Сезон 9
Серия 218
5 ноября 1992
Episode 2090
Сезон 9
Серия 219
6 ноября 1992
Episode 2091
Сезон 9
Серия 220
9 ноября 1992
Episode 2092
Сезон 9
Серия 221
10 ноября 1992
Episode 2093
Сезон 9
Серия 222
11 ноября 1992
Episode 2094
Сезон 9
Серия 223
12 ноября 1992
Episode 2095
Сезон 9
Серия 224
13 ноября 1992
Episode 2096
Сезон 9
Серия 225
16 ноября 1992
Episode 2097
Сезон 9
Серия 226
17 ноября 1992
Episode 2098
Сезон 9
Серия 227
18 ноября 1992
Episode 2099
Сезон 9
Серия 228
19 ноября 1992
Episode 2100
Сезон 9
Серия 229
20 ноября 1992
Episode 2101
Сезон 9
Серия 230
23 ноября 1992
Episode 2102
Сезон 9
Серия 231
24 ноября 1992
Episode 2103
Сезон 9
Серия 232
25 ноября 1992
Episode 2104
Сезон 9
Серия 233
27 ноября 1992
Episode 2105
Сезон 9
Серия 234
30 ноября 1992
Episode 2106
Сезон 9
Серия 235
1 декабря 1992
Episode 2107
Сезон 9
Серия 236
2 декабря 1992
Episode 2108
Сезон 9
Серия 237
3 декабря 1992
Episode 2109
Сезон 9
Серия 238
4 декабря 1992
Episode 2110
Сезон 9
Серия 239
7 декабря 1992
Episode 2111
Сезон 9
Серия 240
8 декабря 1992
Episode 2112
Сезон 9
Серия 241
9 декабря 1992
Episode 2113
Сезон 9
Серия 242
10 декабря 1992
Episode 2114
Сезон 9
Серия 243
11 декабря 1992
Episode 2115
Сезон 9
Серия 244
14 декабря 1992
Episode 2116
Сезон 9
Серия 245
15 декабря 1992
Episode 2117
Сезон 9
Серия 246
16 декабря 1992
Episode 2118
Сезон 9
Серия 247
17 декабря 1992
Episode 2119
Сезон 9
Серия 248
18 декабря 1992
Episode 2120
Сезон 9
Серия 249
21 декабря 1992
Episode 2121
Сезон 9
Серия 250
22 декабря 1992
Episode 2122
Сезон 9
Серия 251
23 декабря 1992
Episode 2123
Сезон 9
Серия 252
24 декабря 1992
Episode 2124
Сезон 9
Серия 253
28 декабря 1992
Episode 2125
Сезон 9
Серия 254
29 декабря 1992
Episode 2126
Сезон 9
Серия 255
30 декабря 1992
Episode 2127
Сезон 9
Серия 256
31 декабря 1992
