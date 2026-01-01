Оповещения от Киноафиши
Санта-Барбара 1984 - 1993 8 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Santa Barbara
16+
Название
Сезон 8
Премьера сезона
2 января 1991
Год выпуска
1991
Количество серий
250
Продолжительность сезона
187 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
5.7
IMDb
Список серий 8-го сезона сериала «Санта-Барбара»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Episode 1622
Сезон 8
Серия 1
2 января 1991
Episode 1623
Сезон 8
Серия 2
3 января 1991
Episode 1624
Сезон 8
Серия 3
4 января 1991
Episode 1625
Сезон 8
Серия 4
7 января 1991
Episode 1626
Сезон 8
Серия 5
8 января 1991
Episode 1627
Сезон 8
Серия 6
9 января 1991
Episode 1628
Сезон 8
Серия 7
10 января 1991
Episode 1629
Сезон 8
Серия 8
11 января 1991
Episode 1630
Сезон 8
Серия 9
15 января 1991
Episode 1631
Сезон 8
Серия 10
16 января 1991
Episode 1632
Сезон 8
Серия 11
17 января 1991
Episode 1633
Сезон 8
Серия 12
21 января 1991
Episode 1634
Сезон 8
Серия 13
22 января 1991
Episode 1635
Сезон 8
Серия 14
23 января 1991
Episode 1636
Сезон 8
Серия 15
24 января 1991
Episode 1637
Сезон 8
Серия 16
25 января 1991
Episode 1638
Сезон 8
Серия 17
28 января 1991
Episode 1639
Сезон 8
Серия 18
29 января 1991
Episode 1640
Сезон 8
Серия 19
30 января 1991
Episode 1641
Сезон 8
Серия 20
31 января 1991
Episode 1642
Сезон 8
Серия 21
1 февраля 1991
Episode 1643
Сезон 8
Серия 22
4 февраля 1991
Episode 1644
Сезон 8
Серия 23
5 февраля 1991
Episode 1645
Сезон 8
Серия 24
6 февраля 1991
Episode 1646
Сезон 8
Серия 25
7 февраля 1991
Episode 1647
Сезон 8
Серия 26
8 февраля 1991
Episode 1648
Сезон 8
Серия 27
11 февраля 1991
Episode 1649
Сезон 8
Серия 28
12 февраля 1991
Episode 1650
Сезон 8
Серия 29
13 февраля 1991
Episode 1651
Сезон 8
Серия 30
14 февраля 1991
Episode 1652
Сезон 8
Серия 31
15 февраля 1991
Episode 1653
Сезон 8
Серия 32
19 февраля 1991
Episode 1654
Сезон 8
Серия 33
20 февраля 1991
Episode 1655
Сезон 8
Серия 34
21 февраля 1991
Episode 1656
Сезон 8
Серия 35
22 февраля 1991
Episode 1657
Сезон 8
Серия 36
25 февраля 1991
Episode 1658
Сезон 8
Серия 37
26 февраля 1991
Episode 1659
Сезон 8
Серия 38
27 февраля 1991
Episode 1660
Сезон 8
Серия 39
28 февраля 1991
Episode 1661
Сезон 8
Серия 40
1 марта 1991
Episode 1662
Сезон 8
Серия 41
4 марта 1991
Episode 1663
Сезон 8
Серия 42
5 марта 1991
Episode 1664
Сезон 8
Серия 43
6 марта 1991
Episode 1665
Сезон 8
Серия 44
7 марта 1991
Episode 1666
Сезон 8
Серия 45
8 марта 1991
Episode 1667
Сезон 8
Серия 46
11 марта 1991
Episode 1668
Сезон 8
Серия 47
12 марта 1991
Episode 1669
Сезон 8
Серия 48
13 марта 1991
Episode 1670
Сезон 8
Серия 49
14 марта 1991
Episode 1671
Сезон 8
Серия 50
15 марта 1991
Episode 1672
Сезон 8
Серия 51
18 марта 1991
Episode 1673
Сезон 8
Серия 52
19 марта 1991
Episode 1674
Сезон 8
Серия 53
20 марта 1991
Episode 1675
Сезон 8
Серия 54
21 марта 1991
Episode 1676
Сезон 8
Серия 55
22 марта 1991
Episode 1677
Сезон 8
Серия 56
25 марта 1991
Episode 1678
Сезон 8
Серия 57
26 марта 1991
Episode 1679
Сезон 8
Серия 58
27 марта 1991
Episode 1680
Сезон 8
Серия 59
28 марта 1991
Episode 1681
Сезон 8
Серия 60
29 марта 1991
Episode 1682
Сезон 8
Серия 61
1 апреля 1991
Episode 1683
Сезон 8
Серия 62
2 апреля 1991
Episode 1684
Сезон 8
Серия 63
3 апреля 1991
Episode 1685
Сезон 8
Серия 64
4 апреля 1991
Episode 1686
Сезон 8
Серия 65
5 апреля 1991
Episode 1687
Сезон 8
Серия 66
8 апреля 1991
Episode 1688
Сезон 8
Серия 67
9 апреля 1991
Episode 1689
Сезон 8
Серия 68
10 апреля 1991
Episode 1690
Сезон 8
Серия 69
11 апреля 1991
Episode 1691
Сезон 8
Серия 70
12 апреля 1991
Episode 1692
Сезон 8
Серия 71
15 апреля 1991
Episode 1693
Сезон 8
Серия 72
16 апреля 1991
Episode 1694
Сезон 8
Серия 73
17 апреля 1991
Episode 1695
Сезон 8
Серия 74
18 апреля 1991
Episode 1696
Сезон 8
Серия 75
19 апреля 1991
Episode 1697
Сезон 8
Серия 76
22 апреля 1991
Episode 1698
Сезон 8
Серия 77
23 апреля 1991
Episode 1699
Сезон 8
Серия 78
24 апреля 1991
Episode 1700
Сезон 8
Серия 79
25 апреля 1991
Episode 1701
Сезон 8
Серия 80
26 апреля 1991
Episode 1702
Сезон 8
Серия 81
29 апреля 1991
Episode 1703
Сезон 8
Серия 82
30 апреля 1991
Episode 1704
Сезон 8
Серия 83
1 мая 1991
Episode 1705
Сезон 8
Серия 84
2 мая 1991
Episode 1706
Сезон 8
Серия 85
3 мая 1991
Episode 1707
Сезон 8
Серия 86
6 мая 1991
Episode 1708
Сезон 8
Серия 87
7 мая 1991
Episode 1709
Сезон 8
Серия 88
8 мая 1991
Episode 1710
Сезон 8
Серия 89
9 мая 1991
Episode 1711
Сезон 8
Серия 90
10 мая 1991
Episode 1712
Сезон 8
Серия 91
13 мая 1991
Episode 1713
Сезон 8
Серия 92
14 мая 1991
Episode 1714
Сезон 8
Серия 93
15 мая 1991
Episode 1715
Сезон 8
Серия 94
16 мая 1991
Episode 1716
Сезон 8
Серия 95
17 мая 1991
Episode 1717
Сезон 8
Серия 96
20 мая 1991
Episode 1718
Сезон 8
Серия 97
21 мая 1991
Episode 1719
Сезон 8
Серия 98
22 мая 1991
Episode 1720
Сезон 8
Серия 99
23 мая 1991
Episode 1721
Сезон 8
Серия 100
24 мая 1991
Episode 1722
Сезон 8
Серия 101
28 мая 1991
Episode 1723
Сезон 8
Серия 102
29 мая 1991
Episode 1724
Сезон 8
Серия 103
30 мая 1991
Episode 1725
Сезон 8
Серия 104
31 мая 1991
Episode 1726
Сезон 8
Серия 105
3 июня 1991
Episode 1727
Сезон 8
Серия 106
4 июня 1991
Episode 1728
Сезон 8
Серия 107
5 июня 1991
Episode 1729
Сезон 8
Серия 108
6 июня 1991
Episode 1730
Сезон 8
Серия 109
7 июня 1991
Episode 1731
Сезон 8
Серия 110
10 июня 1991
Episode 1732
Сезон 8
Серия 111
11 июня 1991
Episode 1733
Сезон 8
Серия 112
12 июня 1991
Episode 1734
Сезон 8
Серия 113
13 июня 1991
Episode 1735
Сезон 8
Серия 114
14 июня 1991
Episode 1736
Сезон 8
Серия 115
17 июня 1991
Episode 1737
Сезон 8
Серия 116
18 июня 1991
Episode 1738
Сезон 8
Серия 117
19 июня 1991
Episode 1739
Сезон 8
Серия 118
20 июня 1991
Episode 1740
Сезон 8
Серия 119
21 июня 1991
Episode 1741
Сезон 8
Серия 120
24 июня 1991
Episode 1742
Сезон 8
Серия 121
25 июня 1991
Episode 1743
Сезон 8
Серия 122
26 июня 1991
Episode 1744
Сезон 8
Серия 123
27 июня 1991
Episode 1745
Сезон 8
Серия 124
28 июня 1991
Episode 1746
Сезон 8
Серия 125
1 июля 1991
Episode 1747
Сезон 8
Серия 126
2 июля 1991
Episode 1748
Сезон 8
Серия 127
3 июля 1991
Episode 1749
Сезон 8
Серия 128
8 июля 1991
Episode 1750
Сезон 8
Серия 129
9 июля 1991
Episode 1751
Сезон 8
Серия 130
10 июля 1991
Episode 1752
Сезон 8
Серия 131
11 июля 1991
Episode 1753
Сезон 8
Серия 132
12 июля 1991
Episode 1754
Сезон 8
Серия 133
15 июля 1991
Episode 1755
Сезон 8
Серия 134
16 июля 1991
Episode 1756
Сезон 8
Серия 135
17 июля 1991
Episode 1757
Сезон 8
Серия 136
18 июля 1991
Episode 1758
Сезон 8
Серия 137
19 июля 1991
Episode 1759
Сезон 8
Серия 138
22 июля 1991
Episode 1760
Сезон 8
Серия 139
23 июля 1991
Episode 1761
Сезон 8
Серия 140
24 июля 1991
Episode 1762
Сезон 8
Серия 141
25 июля 1991
Episode 1763
Сезон 8
Серия 142
26 июля 1991
Episode 1764
Сезон 8
Серия 143
29 июля 1991
Episode 1765
Сезон 8
Серия 144
30 июля 1991
Episode 1766
Сезон 8
Серия 145
31 июля 1991
Episode 1767
Сезон 8
Серия 146
1 августа 1991
Episode 1768
Сезон 8
Серия 147
2 августа 1991
Episode 1769
Сезон 8
Серия 148
5 августа 1991
Episode 1770
Сезон 8
Серия 149
6 августа 1991
Episode 1771
Сезон 8
Серия 150
7 августа 1991
Episode 1772
Сезон 8
Серия 151
8 августа 1991
Episode 1773
Сезон 8
Серия 152
9 августа 1991
Episode 1774
Сезон 8
Серия 153
12 августа 1991
Episode 1775
Сезон 8
Серия 154
13 августа 1991
Episode 1776
Сезон 8
Серия 155
14 августа 1991
Episode 1777
Сезон 8
Серия 156
15 августа 1991
Episode 1778
Сезон 8
Серия 157
16 августа 1991
Episode 1779
Сезон 8
Серия 158
19 августа 1991
Episode 1780
Сезон 8
Серия 159
20 августа 1991
Episode 1781
Сезон 8
Серия 160
21 августа 1991
Episode 1782
Сезон 8
Серия 161
22 августа 1991
Episode 1783
Сезон 8
Серия 162
23 августа 1991
Episode 1784
Сезон 8
Серия 163
26 августа 1991
Episode 1785
Сезон 8
Серия 164
27 августа 1991
Episode 1786
Сезон 8
Серия 165
28 августа 1991
Episode 1787
Сезон 8
Серия 166
29 августа 1991
Episode 1788
Сезон 8
Серия 167
30 августа 1991
Episode 1789
Сезон 8
Серия 168
2 сентября 1991
Episode 1790
Сезон 8
Серия 169
3 сентября 1991
Episode 1791
Сезон 8
Серия 170
4 сентября 1991
Episode 1792
Сезон 8
Серия 171
5 сентября 1991
Episode 1793
Сезон 8
Серия 172
6 сентября 1991
Episode 1794
Сезон 8
Серия 173
9 сентября 1991
Episode 1795
Сезон 8
Серия 174
10 сентября 1991
Episode 1796
Сезон 8
Серия 175
11 сентября 1991
Episode 1797
Сезон 8
Серия 176
12 сентября 1991
Episode 1798
Сезон 8
Серия 177
13 сентября 1991
Episode 1799
Сезон 8
Серия 178
16 сентября 1991
Episode 1800
Сезон 8
Серия 179
17 сентября 1991
Episode 1801
Сезон 8
Серия 180
18 сентября 1991
Episode 1802
Сезон 8
Серия 181
19 сентября 1991
Episode 1803
Сезон 8
Серия 182
20 сентября 1991
Episode 1804
Сезон 8
Серия 183
23 сентября 1991
Episode 1805
Сезон 8
Серия 184
24 сентября 1991
Episode 1806
Сезон 8
Серия 185
25 сентября 1991
Episode 1807
Сезон 8
Серия 186
26 сентября 1991
Episode 1808
Сезон 8
Серия 187
27 сентября 1991
Episode 1809
Сезон 8
Серия 188
30 сентября 1991
Episode 1810
Сезон 8
Серия 189
1 октября 1991
Episode 1811
Сезон 8
Серия 190
2 октября 1991
Episode 1812
Сезон 8
Серия 191
3 октября 1991
Episode 1813
Сезон 8
Серия 192
4 октября 1991
Episode 1814
Сезон 8
Серия 193
7 октября 1991
Episode 1815
Сезон 8
Серия 194
8 октября 1991
Episode 1816
Сезон 8
Серия 195
9 октября 1991
Episode 1817
Сезон 8
Серия 196
10 октября 1991
Episode 1818
Сезон 8
Серия 197
14 октября 1991
Episode 1819
Сезон 8
Серия 198
16 октября 1991
Episode 1820
Сезон 8
Серия 199
17 октября 1991
Episode 1821
Сезон 8
Серия 200
18 октября 1991
Episode 1822
Сезон 8
Серия 201
21 октября 1991
Episode 1823
Сезон 8
Серия 202
22 октября 1991
Episode 1824
Сезон 8
Серия 203
23 октября 1991
Episode 1825
Сезон 8
Серия 204
24 октября 1991
Episode 1826
Сезон 8
Серия 205
25 октября 1991
Episode 1827
Сезон 8
Серия 206
28 октября 1991
Episode 1828
Сезон 8
Серия 207
29 октября 1991
Episode 1829
Сезон 8
Серия 208
30 октября 1991
Episode 1830
Сезон 8
Серия 209
31 октября 1991
Episode 1831
Сезон 8
Серия 210
1 ноября 1991
Episode 1832
Сезон 8
Серия 211
4 ноября 1991
Episode 1833
Сезон 8
Серия 212
5 ноября 1991
Episode 1834
Сезон 8
Серия 213
6 ноября 1991
Episode 1835
Сезон 8
Серия 214
7 ноября 1991
Episode 1836
Сезон 8
Серия 215
8 ноября 1991
Episode 1837
Сезон 8
Серия 216
11 ноября 1991
Episode 1838
Сезон 8
Серия 217
12 ноября 1991
Episode 1839
Сезон 8
Серия 218
13 ноября 1991
Episode 1840
Сезон 8
Серия 219
14 ноября 1991
Episode 1841
Сезон 8
Серия 220
15 ноября 1991
Episode 1842
Сезон 8
Серия 221
18 ноября 1991
Episode 1843
Сезон 8
Серия 222
19 ноября 1991
Episode 1844
Сезон 8
Серия 223
20 ноября 1991
Episode 1845
Сезон 8
Серия 224
21 ноября 1991
Episode 1846
Сезон 8
Серия 225
22 ноября 1991
Episode 1847
Сезон 8
Серия 226
25 ноября 1991
Episode 1848
Сезон 8
Серия 227
26 ноября 1991
Episode 1849
Сезон 8
Серия 228
27 ноября 1991
Episode 1850
Сезон 8
Серия 229
28 ноября 1991
Episode 1851
Сезон 8
Серия 230
2 декабря 1991
Episode 1852
Сезон 8
Серия 231
3 декабря 1991
Episode 1853
Сезон 8
Серия 232
4 декабря 1991
Episode 1854
Сезон 8
Серия 233
5 декабря 1991
Episode 1855
Сезон 8
Серия 234
6 декабря 1991
Episode 1856
Сезон 8
Серия 235
9 декабря 1991
Episode 1857
Сезон 8
Серия 236
10 декабря 1991
Episode 1858
Сезон 8
Серия 237
11 декабря 1991
Episode 1859
Сезон 8
Серия 238
12 декабря 1991
Episode 1860
Сезон 8
Серия 239
13 декабря 1991
Episode 1861
Сезон 8
Серия 240
16 декабря 1991
Episode 1862
Сезон 8
Серия 241
17 декабря 1991
Episode 1863
Сезон 8
Серия 242
18 декабря 1991
Episode 1864
Сезон 8
Серия 243
19 декабря 1991
Episode 1865
Сезон 8
Серия 244
20 декабря 1991
Episode 1866
Сезон 8
Серия 245
23 декабря 1991
Episode 1867
Сезон 8
Серия 246
24 декабря 1991
Episode 1868
Сезон 8
Серия 247
26 декабря 1991
Episode 1869
Сезон 8
Серия 248
27 декабря 1991
Episode 1870
Сезон 8
Серия 249
30 декабря 1991
Episode 1871
Сезон 8
Серия 250
31 декабря 1991
Продолжение «Первого отдела 5» можно не ждать: после этого детектива на 7 сезонов забыл Брагина с Шибановым, как страшный сон
