Во 2 сезоне 1 серии сериала «Девушка по вызову» глава политического совета республиканцев Эрика прибегает к помощи девушки из эскорта по имени Анна. Вместе они оказываются в хитросплетении не самых очевидных, но достаточно шокирующих событий...
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