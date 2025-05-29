Меню
Постер сериала Только Насти не хватало
Киноафиша Сериалы Только Насти не хватало

Только Насти не хватало (2025 - 2025)

Tolko Nasti ne hvatalo 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 8 минут

О чем сериал

Анастасия Кострова, молодая девушка из неблагополучной семьи, стремится к независимости. Главная проблема Насти – утрата доверия к окружающим. Она рассчитывает лишь на свои силы и не прощает людям даже самых незначительных ошибок.   Однажды Настя влюбилась, но в конечном итоге собственными руками разрушила отношения с Сергеем. Оставшись одна, она признается себе, что ей нужна поддержка. Героиня выходит замуж за уверенного бизнесмена-строителя Артема Шадрина. Но брак, несмотря на старания Насти, не складывается. Она понимает, что все еще любит Сергея, но для этого уже слишком поздно…

Только Насти не хватало - трейлер первого сезона
В ролях
Василий Бриченко
Ян Ильвес
Дмитрий Медведев
Валерия Мельник
Алексей Шутов
София Хандамирова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Только Насти не хватало - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Кадры из сериал
