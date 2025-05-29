Анастасия Кострова, молодая девушка из неблагополучной семьи, стремится к независимости. Главная проблема Насти – утрата доверия к окружающим. Она рассчитывает лишь на свои силы и не прощает людям даже самых незначительных ошибок. Однажды Настя влюбилась, но в конечном итоге собственными руками разрушила отношения с Сергеем. Оставшись одна, она признается себе, что ей нужна поддержка. Героиня выходит замуж за уверенного бизнесмена-строителя Артема Шадрина. Но брак, несмотря на старания Насти, не складывается. Она понимает, что все еще любит Сергея, но для этого уже слишком поздно…