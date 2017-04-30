В центре сюжета – приключения бесстрашной команды: благородного рыцаря Данаэля, отзывчивой принцессы Джедины, могущественного эльфа Шайми, ловкого человека-зверя Грифа и находчивого знатока монстров Рацио. Однажды храбрые герои вступили в схватку с коварным колдуном Ворожеем и во время битвы случайно разбили волшебный камень Джовения, который дарует вечную молодость. Из-за этого происшествия все жители сказочного королевства снова стали детьми. Теперь легендарной пятёрке нужно как можно быстрее найти способ все исправить.