Киноафиша Сериалы Легендарная пятерка

Легендарная пятерка (2017 - 2018)

Les Légendaires 18+
Год выпуска 2017
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 26 минут
Телеканал TF1
Продолжительность сериала 11 часов 16 минут

О чем сериал

В центре сюжета – приключения бесстрашной команды: благородного рыцаря Данаэля, отзывчивой принцессы Джедины, могущественного эльфа Шайми, ловкого человека-зверя Грифа и находчивого знатока монстров Рацио. Однажды храбрые герои вступили в схватку с коварным колдуном Ворожеем и во время битвы случайно разбили волшебный камень Джовения, который дарует вечную молодость. Из-за этого происшествия все жители сказочного королевства снова стали детьми. Теперь легендарной пятёрке нужно как можно быстрее найти способ все исправить.

В ролях Персонажи
Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
Сезоны
Легендарная пятерка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из сериал
