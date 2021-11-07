Меню
Возможно, когда-нибудь

Возможно, когда-нибудь (2021 - 2021)

Elbet Bir Gün 18+
Год выпуска 2021
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Стрим-сервис Now
Продолжительность сериала 15 часов 0 минут

О чем сериал

Фериде сменила имя на Гизем после того, как сбежала от своего зятя Джемиля, опасаясь за свою жизнь. Молодая женщина, построившая новую жизнь, счастлива в браке. Гизем узнает из телепередачи, что вся ее семья была убита, а Джемиль по-прежнему преследует ее и ее старшую сестру Несиме, которая сбежала со своим любовником. Пути Несиме и Ферриде снова пересекаются после многих лет. В то время как Гизем борется за то, чтобы не раскрыть истинную личность своей сестры, ее муж Мехмет скрывает от нее секреты своего прошлого.

В ролях
Хелин Кандемир
Мухаммет Узунер
Синем Унсал
Кенан Аджар
Бурак Ямантюрк
Улви Кахиаоглу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Сезоны
Возможно, когда-нибудь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
