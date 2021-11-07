Фериде сменила имя на Гизем после того, как сбежала от своего зятя Джемиля, опасаясь за свою жизнь. Молодая женщина, построившая новую жизнь, счастлива в браке. Гизем узнает из телепередачи, что вся ее семья была убита, а Джемиль по-прежнему преследует ее и ее старшую сестру Несиме, которая сбежала со своим любовником. Пути Несиме и Ферриде снова пересекаются после многих лет. В то время как Гизем борется за то, чтобы не раскрыть истинную личность своей сестры, ее муж Мехмет скрывает от нее секреты своего прошлого.