Мелисса Челик осталась сиротой, когда была ещё младенцем. Она пытается остаться в приёмной семье, но хозяйка дома Бесиме относится к ней с жестокостью и подвергает всевозможным унижениям. Однажды, когда её вновь выгоняют, на пути Мелиссы появляется Метин — застенчивый и неуклюжий мужчина средних лет. Увидев, через что проходит девочка, он решает прислушаться к сердцу и временно приютить её на своей ферме. Появление Мелиссы, её школьная жизнь и попытки найти своё место в новом окружении превращаются в череду удивительных событий. Но всё меняется, когда приходит неожиданная новость — нашлась семья, готовая её усыновить… Спросить ChatGPT