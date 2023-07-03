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Постер сериала Девушка из зеленой долины
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Киноафиша Сериалы Девушка из зеленой долины

Девушка из зеленой долины (2023 - 2023)

Yeşil Vadinin Kızı 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 52 минуты
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 28 часов 0 минут

О чем сериал

Мелисса Челик осталась сиротой, когда была ещё младенцем. Она пытается остаться в приёмной семье, но хозяйка дома Бесиме относится к ней с жестокостью и подвергает всевозможным унижениям. Однажды, когда её вновь выгоняют, на пути Мелиссы появляется Метин — застенчивый и неуклюжий мужчина средних лет. Увидев, через что проходит девочка, он решает прислушаться к сердцу и временно приютить её на своей ферме. Появление Мелиссы, её школьная жизнь и попытки найти своё место в новом окружении превращаются в череду удивительных событий. Но всё меняется, когда приходит неожиданная новость — нашлась семья, готовая её усыновить…          Спросить ChatGPT

В ролях
В ролях
Берен Гёкйылдыз
Сезин Бозаджи
Ezgi Ulusoy
Ali Oguz Senol
Onur Dikmen
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.1 IMDb
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Сезоны
Девушка из зеленой долины - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 15 эпизодов
 
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