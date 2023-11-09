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Постер сериала У меня проблема
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Киноафиша Сериалы У меня проблема

У меня проблема (2023 - 2023)

Bir Derdim Var 18+
Год выпуска 2023
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 13 часов 0 минут

О чем сериал

Главная героиня — опытный психолог, работающий с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Благодаря её поддержке многие из них справились с депрессией, нашли смысл жизни и научились радоваться настоящему. В силу профессии Нилюфер часто взаимодействует с органами опеки и правопорядка. Во время одного из таких рабочих дней она сталкивается с прокурором по имени Омер. Их первое знакомство проходит напряжённо, но между ними постепенно начинает возникать взаимный интерес. Несмотря на различие в характерах и профессиях, Нилюфер и Омер всё больше тянутся друг к другу, хотя оба стараются не поддаваться этим чувствам.          Спросить ChatGPT

У меня проблема - трейлер первого сезона
У меня проблема  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Бирдже Акалай
Бирдже Акалай
Мерт Фырат
Башак Гюмюлджинелиолу
Башак Гюмюлджинелиолу
Энгин Хепилери
Эрдем Шеноджак
Идил Сивритепе
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7 IMDb
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Сезоны
У меня проблема - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 6 эпизодов
 
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