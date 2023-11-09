Главная героиня — опытный психолог, работающий с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Благодаря её поддержке многие из них справились с депрессией, нашли смысл жизни и научились радоваться настоящему. В силу профессии Нилюфер часто взаимодействует с органами опеки и правопорядка. Во время одного из таких рабочих дней она сталкивается с прокурором по имени Омер. Их первое знакомство проходит напряжённо, но между ними постепенно начинает возникать взаимный интерес. Несмотря на различие в характерах и профессиях, Нилюфер и Омер всё больше тянутся друг к другу, хотя оба стараются не поддаваться этим чувствам. Спросить ChatGPT