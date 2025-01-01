Постеры сериала «У меня проблема»

Ради «Оскара» ДиКаприо мерзнул в -40: где снимали «Выжившего»

Crunchyroll выбрал самый лучший и мощный сёнэн 2025 года: и нет, это не популярная «Соло-прокачка» — кое-что получше

У лицехвата и ксеноморфа разные цели: чем питаются самые опасные хищники во франшизе «Чужой»

Страх и ненависть в Амстердаме: Тарантино снимет новую часть «Криминального чтива» – и уже даже проговорился о сюжете

«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»

«Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1

Легендарная «страшилка» из «Оно 2» вернулась в «Добро пожаловать в Дерри»: зрителей пугала сильнее, чем клоун Пеннивайз

Векна в «Очень странных делах» вдохновлён вовсе не Фредди Крюгером, а другим культовым монстром из 80 х: и 5 й сезон это доказал

«В одном ряду с “Моей геройской академией”»: лишь один сенен в 2025 году переплюнул «Поднятия уровня» – Сон Джин-ву хуже буквально во всем

Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать