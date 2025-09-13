Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Поднятие уровня в одиночку
Статьи
Статьи о сериале «Поднятие уровня в одиночку»
О сериале
Сезоны
Статьи
Актеры и роли
Статьи о сериале «Поднятие уровня в одиночку»
Вся информация о сериале
Никаких вам 400 млн: Netflix урезал гонорары корейским актерам — досталось даже красавцу из «Поднятия уровня в одиночку»
А вот звездам «Игры в кальмара» нововведение не так сильно грозит.
Написать
13 сентября 2025 18:36
«Поднятие уровня в одиночку» получит полноценную экранизацию: ее ждет та же беда, что и «Ван Пис» от Netflix
Бездушный конвейер стриминга посягнул на святое.
10 комментариев
11 июля 2025 09:25
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«Жук в муравейнике» ожил: тизер «Полдня» братьев Стругацких обещает самый смелый sci-fi сериал России (видео)
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667